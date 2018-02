Keto bay disgusto grandi ta reina entre autobus y taxinan pirata

Un bes mas confrontacion ta tuma lugar entre autobus cu taxinan piriata cu ta keda un molester grandi pa cu e trabou dui auto busnan y tambe taxinan. Algun dia pasa un autobus a para un auto cu tabata pike hende banda di caminda y ora a bay para esaki e doño di auto a dicidi di enfrenta e doño di auto bus pa cual a yama polis y a confisca e auto. Esaki ya no ta un problema chikito mas, sino e la sali for di control mirando cu tur dia tin mas hende ta haci e tipo di trabou aki ilegal y mas hende ta sigui usa e servicio aki sin tene na cuenta cu nan mes un siguridad di ta core den un auto cu no tin permiso nin seguro cu un permiso di auto bus y taxi ta pidi pa cual aki e persona cu ta hasi uso di esaki ta core un risico grandi. Ta di spera cu den e dianan nos dilanti algo ser hasi di parti minister di Husticia y Transporte.

