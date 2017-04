Keto bay Barcadera ta keda un dolor di cabes pa Aduana

E tema di Barcadera ta keda un dolor di cabes pa sindicato SADA, pero tin algun cos importante pa atende na e momentonan aki. Sr. Eduard Maduro, di SADA ta splica.

E werkgroep tocante e reorganisatie ta algo sumamente importane pa atende cun’e, mesun cos cu Barcadera, pero mester a kies na kico ta bay atende prome. Ta berdad cu Barcadera ta un problematica cu ainda SADA no ta cla cun’e ainda, y esaki a wordo treci na atencion di e Minister y tambe na e Director.

Manera a keda señala na varios ocasion, cu no por trata e cuerpo cu ta atende cu bo fronteranan, ta pon’e bou di tanto exigencia asina. Hasta e minister di Husticia a declara cu el a bay di bishita eynan, unda cu e mes a pasa un sin fin di proceso prome cu el a haya un pas prome cu e subi waf. A tuma nota for di nan coleganan, via video y potretnan, unda ta wak bus y autonan ta subi y baha for di tereno di waf y ta trata e cuerpo cu ta esun prome yama pa cuida e costa, cuida e entrada di Aruba, pero otro nan cu nan no sa kico of con nan ta toets, unda cu un bus ta drenta cu hende y bahanan sin cu nan ta pasa e control necesario na e porta di waf, segun Sr. Eduard Maduro, presidente di Sindicato SADA.