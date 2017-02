Ketamina, e droga pa eradica e adiccion na alcohol

LONDON, Inglatera – Psicologonan di e University College di London (UCL), ta purbando e utilidad di un dosis unico di ketamina pa yuda pa hendenan baha e consumo di licor. Ta trata di un droga cu potencial alucinogeno cu ta wordo uza como sedante of anestesia den humano y animal. Di hecho, ta sirbi como trankilisante pa cabay. E cientificonan ta kere cu un tratamento radical di e tipo aki ta trankilisa e adictonan haciendo nan “stuf” e recuerdonan relaciona cu e bebidanan aki.

Di acuerdo cu investigadonan di e estudio, e ketamina por interumpi e formacion di e recuerdonan, cos cu por wordo aprobecha pa sobreskirbi nan. Asina e ta wordo inhibi e adiccion y ta wordo poni pa e patronchinan nocivo di comportamento.

“E recuerdonan cu ta forma por wordo secuestra pa e droganan den algun persona,” Ravi Das, un di e principal investigadonan di e estudio a bisa. “Si bo tabata un alcoholico, ta posibel cu tin un fuerte recuerdo di ta na un luga determina y cu gana di bebe. E recuerdonan ey ta keda continuamente provoca pa e cosnan den e ambiente cu no por wordo evita,” el a completa.

Den un experimento anterior cu tabata busca pa elimina e fobia na araña y den prueba cu ratonnan adicto na cocaina a evidencia cu e recuerdo relaciona cu e miedonan aki y vicionan por desaparece por completo uzando un strategia similar (aunke den e di dos caso a implica inyeccion di un substancia kimico den e celebro).

E experimento ainda no a conclui. En total, e cientificonan tin e obhetivo di inclui 90 persona pa e experimento aki y te na e fecha mas di 50 ya a participa. E eligidonan ta personanan cu ta bebe cantidadnan perhudicial di alcohol, pero no ta clinicamente cataloga como alcoholico. Den cuater dia, e participantenan a bebe alrededor di 40 unidad pa homber (ekivalente cuaer boter di biña) y 28 pa muhe. Un di e participantenan a describi na e corant The Guardian, e experiencia di e ketamina como “abrumador y intenso”, pero no desagradabel. “Mi curpa a sinti manera e tabata dirti. E tabata basta psicodelico, mi a sinti sin maramento di mi curpa,” el a conclui.

Si e prueba ta duna resultadonan prometedor, e ekipo ta spera cu e enfoke ta sirbi di base pa e sesionnan di terapia dirigi na alcoholiconan. Sin embargo, e expertonan ta reconoce cu por tabata tin resistencia na e uzo di e droga psicodelico aki pa trata personanan cu adiccion.

Fuente: El Espectador