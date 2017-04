Ken ta e musico “Shine Hayward”

Su persona na aña 1994, a representa Bahamas den e evento di Turismo na Cuba.

Durante dicho evento, e lo a crea un amistad cu un cantante di Aruba, pa cual e no ta corda su nomber. E ta interesa pa haya contacto cu dicho cantante femenino, mirando cu nan tabata tin un bon amistad durante e festival y tambe pa e carrera musical. Mi a haya su mail etc, pero durante biahe mi lo a perde e papel.

Mi a splik’e cu mi lo hasi mi best pa haya sa ken e persona aki ta y cu si e por haya contacto cun’e. Mi a share esaki via FB pero no a logra, cual ta e motibo cu mi ta acerca boso, pa wak cu boso por yuda Shine Hayward haya contacto cu e cantante.

Departamento di cultura, ATA y AHATA tambe a wordo contacta pero nada. For di November mi ta buscando pa logra esaki.

Si nos por logra haya e cantante local cu e por contacta Shine Hayward via FB, lo nos cumpli cu Hayward su deseo. Danki di antemano, di parti mi persona, Pedro Kock.