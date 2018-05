Kehonan serio contra director di Directie Volksgezondheid

Delegadonan di TOPA a wordo notifica riba problemanan cu ta reinando na Directie Volksgezondheid. E miembronan y tambe delegadonan di TOPA a entrega un avalancha di kehonan di e maneho di e director na Minister di Salubridad Publico y na Prome Minister. Presidente di Sindicato TOPA cu e desaroyo.

E problema cu ta manifesta ta referi cu e maneho di e actual director di departamento DVG Sr. Jerry Staring, unda cu por cierto sindicato a reuni cu Ministro di Salubridad riba e tema aki den representacion di e trahadonan di DVG y a sinta varios biaha caba unda cu sindicato a fiha posicion hunto cu Minister pa asina por tuma un decision kico ta wordo haci.

No por ta asina cu tin hopi problema riba un Directie di e forma aki, y niun hende ta tuma pasonan necesario pa cu e maneho di e departamento. TOPA a reuni cu e minister, unda cu el a informa cu e Minister tin un plan cu ta bay wordo ehecuta. Pero tin cu hib’e prome na Ministerraad. Y despues di esey, TOPA lo sa kico ta e plan pa cu Directie Volksgezondheid.

Tin algun keho poni unda cu hasta agresion fisico entre otro abusonan cu a tuma luga. Esakinan ta acusacionnan hopi serio y grave den contra e director di Directie Volksgezondheid. A papia cu Minister Dangui Oduber cu ta na haltura di esaki tambe y e tin’e bou su analisis actualmente.

Pero no solamente ta preocupa esey, sino cu si e acusacion aki ta cuadra cu e berdad, tin un director cu su papelnan no ta cualifica pa e posicion. Ta yen di pregunta a bin dilanti. Den caso di calamidad, con por ta posibel cu tin director cu no tin niun sorto di conocemento riba e tereno aki.

Finalmente a duna espacio na Minister di Salubridad Publico y e departamento en general. Pa fin di siman aki, lo haya sa kico lo ta e siguiente pasonan necesario riba DVG.

Al parecer cu no ta solamente na DVG, pero tambe na Inspectie der Geneesmiddelen tin e mesun problematica, caminda cu tin dos departamento den salud publico cu problemanan hopi serio cu gobierno mester tuma accion contra nan, segun Sr. Rene Bernabela, di sindicato TOPA.

