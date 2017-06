Kehonan contra dokternan ta conoci cerca AZV

Tur e kehonan cu ta drentando na AZV contra dokternan pa loke ta nan servicionan, ta ser atendi na AZV den un forma cu AZV por atende esaki segun Sra. Solange Tchong.

AZV ta tuma nota di e kehonan aki y desde algun luna atras cu AZV tambe a combersa cu HAVA, unda cu nan a trece dilanti e parti di e organisacion di e trabaonan di nan oficinanan. Cu esaki nan kiermen cu e reclamonan cu AZV ta haya, vooral esunnan telefonico, ta bay over di e topico “Con mi a yama pa haya un afspraak cerca mi dokter” of cu mi mester bel entre 7 or y 45 pa 8 or y 15. Eynan ta ripara cu tin motibo pa hendenan keha, pasobra cu no tin accesibilidad. Tin ora no ta logra ni pa haya e asistente, ya cu e liña ta constantemente ocupa. Of ora cu logra haya e asistente, e pashent ta wordo informa cu ya e agenda ta yen pa e dia.

Esaki tin su debido atencion, un biaha mas cerca e Asosacion cu Dokternan di Cas. AZV ta den combersacion cu nan, y pronto nan lo presenta na AZV un plan, of un otro structura di traha cual porcierto AZV pidi cu nan kier bay na un sorto di reglamento, of un procedura cu tur dokter di cas ta traha cun’e igual.

E no ta bay ta asina cu dokter di cas A, of specialista A. tin un otro horario di yama cu p.e. Dokter di cas of specialista B. AZV kier yega, vooral den e prome liña di cuido, dus vooral cerca e dokternan di cas, nan kier boga pa un sistema uniforme na unda cu no ta importa na cua dr. di cas e pashent of asegurado di AZV ta inscribi. E horario p..e pa haya un afspraak ta igual tur caminda. Esaki ta varia na tur dokter di cas, no ta tur ta traha cu e mesun horario. Esey ta crea un diferencia caba, aparte cu tin dokternan di cas cu tin mas di un liña disponibel pa nan yama, compara cu e otronan.

Pa loke ta e parti di specialismo, ta asina cu ya caba a contraaresta diferente areanan. Esun cu nan falta ta e specialistanan di wowo. Esey tin e debido atencion di AZV ainda, ya cu nan sa cu ainda nan falta.

AZV ta trahando ariba solucionnan nobo y nan ta premira cu na momento cu nan sigui cu e trayecto di renobacion y expansion di hospital, esaki lo crea otro oportunidadnan. Sra. Tchong ta sigui bisa cu den tur e añanan aki, cu AZV den tur e añanan toch a haci su esfuerzo pa a logra diferente mas cos. Como ehempel, Sra. Tchong a splica cu si no ta pa motibo di introduccion di AZV, awe lo no tin specialistanan di tripa, of e neufrologonan, lo no tin loke awe nos ta conoce como e ayudo mas amplio y e guia pa p.e. Diabeticonan. Tabata tin hopi desaroyonan caba y AZV ta sigui traha pa mehora esaki.

AZV ta sigui tuma nota di e kehonan y nan ta monitorea esaki. Awendia rednan social tin un influencia hopi grandi y hende ta uza esaki pa ventila nan frustracion. Pero AZV ta enfatiza cu pa busca e caminda corecto. Si un cliente tin un reclamo of un inkietud, e cliente semper por busca sea AZV, of sea acudi na hospital. Of sea acudi na e instancia unda cu bo mester ta pa entrega e reclamo. E ora ey bo ta haci un diferencia realmente. P.e. si AZV no ricibi e reclamo por escrito, nan no sa cual ta e areanan of unda e cosnan no ta bay bon.

Sra. Tchong a sigui bisa cu den transcurso di añanan, nos hendenan toch ta hopi mas habri, dus bo ta haya toch hopi mas yamada unda cu nan ta willing pa conta na experiencia y for di eynan, AZV ta saca afo den cual area e cliente mester di mehoracion.

Un tempo atras AZV a haci un sondeo bou di con e organisacion di dokternan di cas tabata ta. Y e tipo di sondeonan aki lo sigui no solamente bou di dokternan di cas, pero cerca tur e otro diferente dunadonan di cuido. Semper cu bista di parti di AZV pa mehoracion.

AZV ta kere cu ta importante pa cada cuidado di cuido, por keda semper toch cu un mente habri pa wak unda semper por mehora. Esey ta algo cu ta valido pa AZV tambe como organisacion. No ta solamente loke nan ta pidi nan dunadonan di cuido, pero ta algo cu nan ta kere cu ta importante, segun Sra. Solange Tchong, vocero di AZV.