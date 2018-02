Keda den movecion tur dia: 6 April Dia Mundial di Actividad Fisico

Press Release

Keda den movecion tur dia

Dia 6 di April ta dia Mundial di Actividad Fisico.

Fundacion Movemento ta Bida (FMTB) cu cooperacion di otro instancianan ta organisa diferente evenemento pa promove actividad físico bou di e slogan di e aña aki“KEDA DEN MOVECION TUR DIA”. Den cuadro di Dia Mundial di Actividad Fisico entre 2 y 9 di april 2018 FMTB ta organisa diferente actividad.

Nos kier duna oportunidad na tur hende, sea den nan tempo liber, na cas, scol of trabou, pa haci actividad físico y asina KEDA DEN MOVECION. Asina nos kier logra tambe pa motiva en especial esnan cu no ta haci actividad fisico (ainda) pa participa y haci’e parti di nan bida diario.

Internacionalmente ta scohe tur aña un tema cu lo enfoca riba dje. E tema pa 2018 pa Dia Mundial di Actividad físico ta: “KEDA DEN MOVECION TUR DIA!”.

For di aña 2012 FMTB a cuminsa pa organisa eventonan cu actividad físico ariba 6 di April y naturalmente durante henter aña nos tin diferente actividadnan.

Mundialmente inactividad ta e di dos causa mas grandi di morto relaciona na enfermedadnan cronico no transmitibel. Ta comproba cu movecion diaro durante 30 minuut pa dia ta aporta na mehoracion di salud y di e calidad di bida, sin importa edad.

Segun cifranan dia pa dia tin mas persona na Aruba ta haci un of otro forma di actividad físico. Cada biaha ta wak mas hende ta cana of core y tambe mas persona ta haci uso di deporte organisa. Sin embargo tin un grupo grandi cu pa un of otro motibo no ta haci (suficiente) actividad físico pa haya e beneficionan pa salud. Cu e actividadnan aki nos ta spera di logra motiva mas hende pa cuminsa haci actividad físico parti di nan bida diario y asina yuda mantene y/of mehora nan salud.

Pa logra esaki FMTB ta hasi un suplica nan tur organización, empresanan, centro di barionan,hotelnan, departamentonan di Gobierno etc.. pa organisa un evento cu actividad fysico cu mester tuma lugar entre dia 2 pa dia 9 di april 2018. Manda boso programma pa nos na [email protected] y nos lo bai publica esaki p’asina tur hende sa unda y ki actividad tin den e siman ei.

Pa loke ta e scolnan nan Aruba nos lo kier pa dia 9 di April ora scol habri atrobe tur scol tene parti di e dia un actividad p’asina tambe nos hubentud cuminsa custumbra cu nan tambe mester ta activo tur dia.

FMTB ta cla pa yuda tur esnan cu kier organisa algo djies manda nos bo actividad ariba e email ariba menciona . Tambe por jama nos pa mas informacion na tel :

5868651, 5942546.

E aña aki tambe FMTB ta bay organisa un caminata competitivo 100+ di 5 km. Aki bo mester cana cu un partner y hunto boso mester yega 100 aña di edad. Cuminsa busca bo partner cu por ta tata y yui amigonan of amiganan. Como cu esaki lo tuma lugar na Sur America completo e ta carga e nomber di Caminata Pan Americano y e lo tuma lugar dia 6 di April den cayanan di Oranjestad.

Saca tur famia for di cas y ban move hunto cu bisinjanan, coleganan, amigonan dia 6 di April 2018

