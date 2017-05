Jurney Tromp na di dos luga den Nationale Requireerwedstrijd

Rector di Universidad di Aruba, Glenn Thode, a anuncia cu nan a haya un bon noticia cu un di e studiantenan, Jurney Tromp, a biaha pa Hulanda, compaña pa un docente, unda el a bay competi den un competencia nacional na Hulanda, yama Nationale Requireerwedstrijd, kende esnan cu ta studia derecho, ta drenta den e rol con un abogado ta argumenta un caso dilanti corte. Tin un competencia di tur studiantenan nacional di Hulanda di esaki. Un di e studiantenan, esta Jurney, a haya entrenamento di un di e docentenan nobo, Ruth Kock y mas hende den e team y a yega na di dos luga di tur studiante na Hulanda. Pa un studiante di Aruba, studiando na Universidad, esaki ta un logro tremendo. Ta un bunita reconocimento di e talento di Jurney mes como tal, y e preparacion y guia pa e por a yega na e resultado aki.

Segun e rector, tambe esaki ta duna Universidad e confianza, mirando cu Jurney a yega na asina un bon resultado, otro studiantenan por wak’e como un ehempel, cu si e haci su best, si e tambe train manera Jurney, of tambe intercambia di experiencia, cu nan tambe por resalta. Por mira cu nos studiantenan por sali for di Aruba, sali for di e Universidad, reta studiantenan di Hulanda y cumpli cu tur loke ta ser rekeri pa nan yega na un bon resultado, e rector a bisa por ultimo.