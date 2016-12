Jurette Croes di Despa: Un accidente semper ta grave pa un persona y su famia

Representante di DESPA, Jurrete Croes, a splica cu un accidente ta semper grave pa e persona y e famia y pesey nos mester bira concsiente.

Departamento di salud publico tambe ta forma parti di e plataforma di trafico Fundacion Zinia y FADA, hunto cu cuerpo policial. Accidente den trafico ta afecta nos personanan di nos comunidad tambe. Na momento cu un persona sufri un accidente di trafico, e consecuencianan por ta grave of te hasta fatal. E consecuencia hopi biaha no ta keda solamente per persona cu a haya e accidente, pero hopi biaha ta afecta su famia y despues cu hopi tempo cu on the long run, ta afecta nos tur den comunidad. E efectonan no solamente ta keda pa e persona cu ta haya accident, pero ta afecta tambe su famia y tambe comunidad.

Cifranan cu tin na departamento di salud publico, ta mustra cu pa aña ta perde mil aña di bida pa motibo di trafico insigur. Loke ta referi na dje ta cu si tin un perspectiva di bida di persona na Aruba riba ongeveer te cu 80 aña. Si un persona fayece cu 20 aña den un accidente di trafico. Esey kiermen cu a perde 60 aña di su productividad. Esey kiermen cu pa aña ta perde 1000 aña di bida den trafico. Si compara e cifra aki cu e cifra di persona cu ta muri pa motibo di malesanan cronico, esaki ta tres biaha mas hopi. E ta duna un indicacion cu trafico mester di hopi atencion di nos cada un como individual, pero tambe como sociedad, mester ta mas conciente di nos comportacion den trafico.