Juno a captura imagennan di spot cora di Jupiter

HOUSTON, Texas – E nave espacial di NASA a logra haya algun imagen espectacular di di e spot chikito cora di Jupiter durante su ultimo orbita rond di e planeta gigante di gas, segun IFL Science.

Saca dia 10 di Juli pa e instrumento JunoCam, e imagen e tempo ey caba a wordo procesa pa e cientifico Gerald Eichstädt y Sean Doran. E ta mustra un tormenta anticiclonico oval den e region polar nort di Jupiter yama North North Temperate Little Red Spot 1 (NN-LRS-1). E tormentanan aki tin bientonan cu ta coy e direccion opuesto na esun di un region di presion abao.

NN-LRS-1 ta e di tres tormenta oval anticiclonico mas grandi riba Jupiter y ta midi mas of menos 6 mil kilometer den diametro. E tormenta a wordo registra desde 1993, pero posiblemente e por ta mas bieu cu esey. Por ehempel e spot grandi cora, e tormenta di mas famoso di Jupiter, ta andando pa mas di 400 aña.

Ora cu Juno a saca e imagen aki, e tabata 11,444 kilometer for di e tip di e nubianan di Jupiter. E aeronave ta continua anda rond di e gigante di gas, cu su orbita di 53 dia, sacando esaki 3 miyon di kilometer leu.

Juno awo a complita seis flyby cientifico di Jupiter, cu esun di mas reciente di dia 11 di Juli. na momento cu e mision primario termina na Juli 2018, e lo a completa 12 flyby. Originalmente, cientificonan a spera di conduci 37 flyby door id move den un orbita diferente, pero unp roblema cu dos valve riba e nave a laga esaki pega den su orbita coriente.

Fuente: https://article.wn.com