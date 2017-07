Juffrouw Suki: “Mi no merece straf paso mi’n haci nada”

Juffrouw Suki Croes a gana su caso den Corte contra di Ministerio di Enseñansa y su titular, Sra. Michelle Hooijboer- WInklaar.

Segun Juffrouw Suki, un maestra cu a cana un caminda asina largo, no por ta culpabel. Esey ta e parti cu a hurt juffrouw Suki mas. Si bo no haci nada, bo no merece e straf ey. Semper el a duna e minister e chance pa sinta cara a cara, pero nunca e minister no tabata kier. Door di esaki, el a dicidi di lanta un caso contra di dje. Si e no tabata kier a kita e carta, hues si lo a kita e carta. Juffrouw Suki a sigui bisa, cu e tin tur su pruebanan.

E tin carta unda cu e tata di e alumno ta gaba su persona, anto despues di un paar di dia, ta papia malo di dje. Juffrouw Suki tabata tin tur e regalonan cu e tata a yega di regal’e, el a hiba tur esakinan pa hues. Nunca e alumno no a wordo gebully, al contrario e alumno tabata wordo bon trata. Hasta su alumnonan a saca un video y te dia di awe, e no sa kico por a pasa. E caminda tabata largo, pero el a sali venci.

A puntra Juffrouw Suki, si e tin pensa di lanta un caso di daño y perhuicio, contra di tur esunnan cu a insulta su persona, cual el a confirma cu esey ta e siguiente paso, y cu nan lo tin cu paga su gastonan di abogado. E no ta hay’e fair, e no ta haya cu un persona cu ta priva a haya su mes den un caso asina aki. E sa cu tin hende eyfo, cu ta bisa, cu ta tres luna so di begeleiding, pero segun Juffrouw Suki, un straf ta keda un straf. Pero aunke si e tabata un luna so di begeleiding mes, e mesun caminda aki e lo cana.