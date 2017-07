Juffrouw Suki a gana caso contra minister Michelle Hooijboer

Dialuna 3 Juli, hues a dicta den e caso cu juffrouw Suki a entama contra Minister di Enseñanza, Michelle Hooijboer, un caso cu a cuminsa dos aña y mey pasa. Despues di varios caso den Corte, juffrouw Suki a gana su caso: e minister no tabata tin suficiente motibo pa persigui e juffrouw di e forma aki, y sigur no pa impone medidanan disciplinario cu e minister kier a impone.

E caso a cuminsa na Februari 2015 na momento cu tata di un alumno di juffrouw Suki a bin scol pa reclama cu e juffrouw lo a ‘bully’ su yiu. A resulta cu e dia di e supuesto ‘bullying’, juffrouw Suki no tabata na scol mes. E incidente cu e tata a referi como ‘bullying’ a tuma luga den les di otro docente. E ‘misunderstanding’ aki a wordo aclarea mesora entre e tata, e cabesante di e scol y juffrouw Suki, hasta cu un ‘handshake’. Sin embargo despues a resulta cu e tata tabata bon amigo di minister Michelle Hooijboer, y minister Michelle Hooijboer a dicidi cu e no ta laga e cos aki te eynan, y a cuminsa un persecucion cruel contra e juffrouw. Sin haci un investigacion drechi, y sin importa cu ya e cabesante di e scol a atende cu e asunto, minister Hooijboer a manda carta di schorsing di 5 dia pa juffrouw Suki, cu instruccion pa dune otro trabou pa resto di e aña escolar y no permiti’e duna les mas, y obliga e juffrouw pa bai un training pa domina su mes via di su dokter di cas.

E juffrouw mesora a acudi na abogado di Simar, y a haya tur sosten di Simar. Na e momento ey e minister a cambia su postura. El’a laga tur e castigonan cay, cu excepcion di e ultimo, y a keda para ariba cu e juffrouw mester pa bai un training pa domina su mes via di su dokter di cas. E abogado di Simar na e momento ey a trek in e caso, sin consulta cu e juffrouw y esey a pone cu e juffrouw a cambia di abogado y a acudi na bufete di abogado Croes Wever Ruiz. E escogencia di abogado Hendrik Croes, e abogado cu tin mas experiencia como abogado aki na Aruba, tabata motibo pa Simar retira su sosten tambe na e juffrouw, y e juffrouw y su coleganan tambe a retira como miembro di Simar. Sin embargo juffrouw Suki a haya hopi sosten di coleganan docente, famia y amigonan, y esey a pone cu el’a dicidi di continua cu e lucha aki pa limpia su nomber.

E escogencia di abogado Hendrik Croes a pone cu di e banda di e minister tambe cosnan a bira mas sushi. Tera Group, cu ta wordo paga cu placa di pueblo pa mercadeo di minister Michelle Hooijboer, a cuminsa un persecucion personal contra e juffrouw. Mas tristo di tur esaki ta cu e juffrouw no conoce ningun di e hendenan cu e minister a manda pa atak’e riba Facebook y riba 24ora.com. Juffrouw Suki a pasa dos aña y mey hopi difícil, pasobra e sa cu e no a haci nada, pero a wordo husga prome cu el a haya un oportunidad pa defende su mes.

Juffrouw Suki su FE ta grandi y e ta un persona di un curason bunita, cu no ta carga rencor y awe porfin por a celebra cu husticia a vence. Juffrouw Suki a sali liber di tur acusacion, minister Michelle Hooijboer su actonan y su cartanan tur a wordo destrui (vernietigd) pa hues, y pues e persecucion politico di minister Michelle Hooijboer a wordo rechasa! E minister awor mester paga e gastonan di abogado di e juffrouw, te na un suma di Afl. 2.000.

Juffrouw Suki ta sumamente satisfecho cu husticia a vence, y cu su bon nomber a keda restableci. E gastonan cu e minister mester pag’e bek no ta nada compara cu e gastonan real di abogado cu e juffrouw mester a hasi, cual ta inhusto pasobra si no tabata pa e persecucion personal di e minister contra juffrouw Suki, e lo no a hay’e den tanto gasto. Juffrouw Suki lo evalua cu abogadonan si por cobra e minister tur e daño den un procedura separa.

Mientras tanto juffrouw Suki ta sumamente felis, y awor si por sigui cu su bida normal y por sigi dedica na enseñanza di su muchanan di scol, cu alma y cuerpo, cara na laira manera semper el’a hasi. Juffrou Suki ta gradici tur hende cu a tene den oracion y pensamento, cu a sostene cu a yud’e ora mas e tabata tin mester. Specialmente su alumnonan, mayornan, coleganan, famia y amigonan. “Mi lo no lubida loke boso a hasi p’ami na momentonan mas dificil den mi bida”.