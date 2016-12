Juancho Gomes di SPA: Te cu awe no tin ningun plan pa husticia  

Juancho Gomes, presidente di SPA, a comenta cu e aña aki no a bay facil polis si mira e retonan cu nan tabata tin pasobra e minister di husticia no tabata tin ningun plan.

El a sigui splica cu mirando den pasado e minister a bin cu yen di plan bunita dilanti pero te cu dia di awe no a mira nada cu a sali afo. Por wak cu no tabata tin nunca un plan. Sigur lo haci algo. Mester bin cu yudansa padilanti di banda di e sindicato, kendenan lo yuda cu esey. Ta algo preocupante segun Gomes. Tin di nan ta sali cu pueblo ta haya sa, pero no ta tur. Tin hopi cos ta keda scondi paden. Esey SPA ta na altura di dje y mester bin cu algo.

Ta spera cu pa otro aña por baha y si sigui asina aki e ta keda subi y no tin control mas. Por bisa si cu tur cos ta for di control na Aruba, pero tin cu wak con ta pa e siguiente aña pa bin cu man fuerte riba dje.

Tin un preocupacion hopi grandi entre e miembronan vooral den fin di aña. Algun miembronan a bin cerca e presidente y bisa cu nan ta haci nan best y si por ta na altura di e ultimo fiestanan cu ta wordo organisa cu y sin vergunning. Ora cu polis bay pa cera e establecimento y stop e fiestanan ey, ta haya OK for di halto pa sigui, cual ta algo hopi lamentabel y tin e polisnan hopi disgusta.

Tin leynan, segun Gomes. Politica tin e pais aki daña y esey ta e problema number un cu nos tin y tin cu caba cualkier dia.

Juancho Gomes ta desea miembronan di SPA un feliz cambio di aña. SPA ta traha duro pa tene su hendenan contento, manera duna nan un regalito tur aña. E ultimo añanan cu a traha como sindicato, pa tur miembro ricibi nan ham y e biaha aki a haci’e pa nan galiña completo y pasa nan dianan di fiesta mirando cu nan a traha duro henter aña. Tambe Gomes ta desea nan un feliz cambio di aña. Loke por bisa ta pasenshi. Cu pasenshi ta gana gloria. Un mensahe e tin sigur pa tur hende, cu tur loke subi tin cu baha. Tin hende ta kere cu ta yega na un haltura cu ta keda bula na halto. Un dia bo subi bo tin cu baha bek y esey ta e problema grandi cu tin awor aki.