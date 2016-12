Juan Gomes: SPA lo sigui traha duro pa su miembronan y lo sigui haci esfueros pa e siguiente aña

Juan Gomes, presidente di sindicato di polis, ta conta con 2016 a bay pa e sindicato. E ta conta cu como sindicato nan tin hopi trabao, mirando cu trabao no ta caba nunca. Trabao semper ta keda y semper ta bin nobo riba mes. Ainda tin hopi trabao, hopi trabao a keda cla. Tin cu ta andando ainda y por bisa cu e ta bayendo bon. Gomes tin un tremendo team dinamico trahando duro pa e miembronan y lo haci e esfueso pa e siguiente aña tambe.

SPA tin algun punto di preocupacion. Segun Gomes e preocupacion cu nan tin ta cu nan no tin un bon relacion cu e minister di husticia, mirando cu un biaha a pidi un reunion cun’e y den menos cu 24 ora el a pone reunio pa su mañan mainta, siendo cu e sindicato no tabata bon prepara. A opta pa schuif e reunion, pero no a tende nada mas di e minister di husticia, pa loke ta e preocupacion di e polisnan cu tin pendiente.

Un di e preocupacion cu e sindicato tin ta material y falta di polis. Segun Gomes, esey ta algun di e puntonan. Hende pa traha y cera e cantidad necesario, aunke cu e sa cu nunca ta hay’e. A trece un plan riba mesa y ta wardando keto bay pa bin na un solucion pa esey. Gomes ta compronde di parti di sindicato cu eseynan por tarda, pero lo keda riba dje pa wak con pa yega na un areglo mas pronto posibel. Sigur falta di material falta.

Material mester wordo parti den tur departamento, mirando tambe cu un biaha mas a haya problema cu cierto autonan di polis cu a wordo kibra y atrobe ta haya cu ta bay atras den cierto materialnan y eseynan ta keda. Lo keda bringa pa yega na solucion un dia, segun Gomes.