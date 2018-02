Joya of bisuteria como metodo di pago

TECNOLOGIA

E Mobile World Congress (MWD) di Barcelona tabata escenario pa presenta e innovacion aki di medio di pago, fruto di un colaboracion entre VISA, National Bank of Greece (NBG) y e grupo Griego Folli Follie, cu ta diseña y comercialisa joya y acesorionan di moda, sin cu mester di placa cash of credit card.

Un acuerdo entre Visa y Banco Nacional di Grecia lo permiti pa cumpra un joya of bisuteri manera un renchi of un armband como medio di pago di e mesun accesorio. E tecnologia cu nan ta desaroyando ta sali for di e punto cu cada un di e liñanan di Follie Follie lo tin un chip masha chikito cu lo conecta cu e dataphone cu solamente yega cerca y transmiti e informacion necesario pa haci e pago posibel.

E modo di pago lo uza e tecnologia “contactless”, cu ta ofrece un siguridad completo den e pagonan, ademas di facilita e transaccionnan, segun splicacion ofreci na prensa door di e responsabelnan di e producto y solucion di Visa na Europa, Mike Lemberger y e CEO di e grupo Folli Follie, George Koutsolioutsos.

Actualmente, ta previsto cu e servicio lo ta den operacion e aña aki pa consumidornan di Grecia, cual ta e pais di procedencia di Follie Follie y despues tin planea pa e metodo aki yega Reino Uni, prome y despues pa Asia, unda e grupo di fabricante tin un presencia fuerte.

E iniciativa lo haci posibel pa “uza e mesun renchi cu bo ta cumprando pa paga esaki”, cu solamente e drenta den contacto cu’n mashin di POS. “Esaki lo cambia a manera di cumpra. Nos ta buscando pa reemplaza e carchinan bieuw di plastic pa diseñonan mas briyante”, segun palabranan di Koutsolioutsos, CEO di e grupo di joya y bisuteria, cu a indica cu e cliente lo por adkiri accesorionan di moda cu’n amplio que ha apuntado que se podrán adquirir accesorios de moda con un escala amplio di prijsnan, entre 30 y 400 euro.

Fuente: https://www.efe.com

