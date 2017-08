Joselin Croes (POR): Mehora prioridad den maneho di infrastructura

Mester bin un cambio den prioridad y mentalidad pa cu maneho di infrastructura na Aruba, pa asina salvaguardia e trankilidad di cada famia den nan hogar, zorg p’e balor di nan cas no baha door di mal plan di zonificacion, proteha nos flora y fauna pa crea aire fresco, biento y sombra den tur bario, duna tur persona derecho igual pa por yega na un cas propio y brinda siguridad na tur inversionista door di implementa un ROPV.

Pa optimalisa proceso di otorgamento di tereno, lo duna mandato na Directie Infrastructuur en Planning (DIP) pa ta e unico organo encarga cu otorgamento di tereno, tanto residencial como comercial (depolitisa e proceso). Cu esaki cumplimento cu rekisitonan ta bira determinante y e ciudadano no lo ta dependiente mas di e minister pa e por haya tereno. Ademas lo digitalisa y simplifica e procesonan di otorgamento di tereno y bouwvergunning, pa asina crea transparencia y eficiencia. Punto di salida ta, cu peticionnan mester wordo trata mas diligentemente y mas tanto posibel den e secuencia cu nan a wordo haci. Fuera di esey, lo revisa rekisitonan pa otorgamento di tereno pa asina refleha un maneho balansa y evita hacimento di negoshi cu tereno. Den e cuadro aki lo evalua si ta deseabel pa gobierno sigui otorga tereno erfpacht pa metanan comercial of si no ta mas beneficioso pa, bou di cierto condicionnan estricto, otorga terenonan cu destinacion comercial segun balor di mercado. Un otro punto di atencion ta cu mester mehora control y sanciona esnan cu no ta cumpli cu condicionnan di tereno erfpacht

Tambe POR lo percura pa desaroyo di proyectonan di residencia social di diferente categoria y vivienda pagabel y lo tene cuenta cu scarcedad di tereno disponibel, door di stimula construccion di vivienda di piso. Lo inclui area di recreacion y parke di naturalesa pa asina contribui na calidad di bida di e ciudadano. Lo evita pa concentra residencianan social den un mesun area of bario, mirando cu esaki por conduci na problemanan social. Tambe lo evalua y restructura organisacionnan manera Fundacion Cas pa Comunidad Arubano (FCCA) y/of instancianan similar, fomentando mas competencia riba e tereno aki y incluyendo reduccion di interes di hipoteca. Tambe lo stimula e mercado di vivienda social pa asina logra e meta di construi un averahe di 200 cas social pa aña. Lo promove cu esnan cu ta huur cas di FCCA, despues di cierto periodo, por bin na remarca mas facil pa bira doño di nan propio cas.

Bo tawata sa cu desde september 2016 nos tin e ley di zonificacion, esta e Landsverordening ruimtelijke ontwikkeling (LRO), pero cu esaki no ta wordo implementa? Den e ley aki ta regla cua instrumento legal mester aplica relaciona cu zonificacion (esta e proceso unda ta dividi e teritorio di Aruba den diferente zona of area y ta stipula pa cada zona ki tipo di actividad of desaroyo por tuma lugar of ki uzo esaki por haya). Desde mei 2009 nos conoce e “ruimtelijke ontwikkelingsplan” (ROP) cu ta un plan di maneho cu riba su mes no ta contene regla cu por wordo enforsa (“bindende voorschriften”) pa cu uzo di tereno. E ROP ta contene un discripcion global di e desaroyo desea di e teritorio di Aruba y un mapa den cual ta haci esaki visibel.

E LRO ta prescribi cu a base di e ROP mester traha un “ruimtelijke ontwikkelingsplan met voorschiften” (ROPV) y cu mester duna e ROPV un base legal mediante formalisacion den un “landsbesluit houdende algemene maatregelen” (Lb ham). Ta e ROPV aki ta e instrumento legal cu ta duna e minister concerni e autoridad pa regula destinacion, construccion y uzo di tereno y pa por prohibi destinacion of uzo di tereno cu no ta conforme e ROPV.

E problema ta cu te dia di awe no tin un ROPV y pues gobierno no tin e instrumento legal pa por ehempel proteha nos naturalesa na un forma mas efectivo of evita cu cierto negoshinan por establece nan mes den areanan residencial causando molester na e habitantenan. P’esey mes nos lo percura pa prepara y implementa e ROPV.

POR su prioridad ta e bienestar general di un y tur. Vota pa e cambio, vota POR.