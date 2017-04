Joselin Croes: Hobennan profesional ta desaproba comportacion di politiconan di Aruba

E generacion nobo ta rabia y disgusta cu e forma di hiba politica y di goberna na Aruba. Den un encuesta teni cu algun hoben trahando y studiando na Hulanda a puntra nan kico nan ta pensa di politica y gobernacion na Aruba. Esaki ta algun di e contestanan:

“Mi ta haya tin hopi kinderachtig gedoe vooral den staten. Di locual mi por a deduci, hopi biaha den staten bo ta haya ora AVP bin cu un voorstel, mesora e ta wordo afgekeurd door di e parlamentarionan di MEP (y vice versa tambe) , y no pasobra nan no ta mee eens cu e contenido pero simplemente ta paso ta e partido ey a dien in un wetsvoorstel. Tambe, mi ta haya tin hopi ja-knikkerij ta andando awoki den staten. No tin hopi parlamentario ta durf di take un stance contra nan mes partido ora nan no ta mee eens cu cierto cosnan. Mi sa eta untiki wishful thinking pa expect cu tur politico por comporta nan mes y haci decisionnan obhetivamente na tur momento (to stand up for what you believe in).”

“Pero lo ta hopi great si e politiconan cuminsa show un tiki mas backbone na Aruba.”

“Mi honestamente no ta bon informa di kico tur ta pasando den politica na Aruba, loke si mi a observa cu tin hopi falta di profesionalismo den e interactie entre politico nan, tambe ora di debate mi ta haya cu hopi biaha politiconan ta voer uit nan debaat nan door di atakenan personal riba nan counterpart embes di splica nan vision of defende nan decisionnan”.

“Mita haya cu apesar di tin gobernantenan y politiconan bon studia, mayoria ta cay den e vicious cycle di cuminsa ataca otro riba un persoonlijk niveau embes di trece nan standpuntnan duidelijk dilanti y verdedig nan standpunt. Tur ta critica decisionnan haci den pasado, point out problemanan cu tin na Aruba pero hopi tiki ta bin cu concrete solutions pa e issuesnan economico y social andando na Aruba”

“Mi ta haya cu e gobernantenan ta traha hopi pa nan mesun bienestar. Ademas, no ta tur di nan tin e knowledge y expertise pa e posicion cu nan a haya. Un hende cu ta mas experto lo por a haci un miho trabou. E falta di vakbekwaamheid den politica ta zorg pa tin un middelmatig approach pa e trabou. Tambe, hopi biaha e gobernantenan ta actua hopi inprofesonial ora nan ta para zundra y tira atakenan personal pa nan coleganan.”

Noa generashon nobo ta dunando policticonan y gobernantenan di Aruba un dikke onvoldoende pa nan comportacion y nan forma di hiba politica. Nan ta haya nan kinderachtig, ja-knikkers, nan no tin back-bone, hopi falta di profesionalismo, nan ta fada di atakenan personal y nan ta haya cu nan a keda pega na pasado y no ta bin cu solucionnan concreto.

Tur e puntonan aki no ta cos nobo. Ta cos cu e pueblo a bin ta vocifera pa hopi tempo caba. Nos tur kier un cambio den mentalidad di nos politiconan y gobernantenan. Ami como Rubiano ta sinti mi bergonsa ora mi tende politiconan bully otro, papia palabra malo, humiya otro y pio aun sin trece nada positivo of constructivo riba mesa.

E Forsa Nobo a priminti di hiba un campaña profesional basa riba hechonan y no riba atakenan personal. Si nos mester defende nos mes nos lo hacie cu hechonan y no emocional, ni personal.

E Forsa Nobo lo traha un plan di gobernacion bottom-up y e lo ta un plan realisabel, factibel y controlabel pa pueblo. Pronto nos lo comparti e plan di gobernacion cu pueblo.