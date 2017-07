Jose Donata cu presentacion di su di tres buki

Diabierna ultimo, 30 di Juni, den oranan di anochi y na un manera senciyo, ameno y hopi anima, José Miguel S. Donata a tene presentacion di su buki AYERA Y AWE E PINTOR ARUBANO JOANNES DONATI na Colegio Laura Wernet-Paskel. El a scoge simbolicamente e scol aki di Cadushi Largo pa dos motibo.

Uno: e pintor Arubano Joannes Donati a nace na Cadushi Largo, luga pa cual e tin un amor y cariño hopi grandi. Dos: Señora Laura Wernet-Paskel d.f.m. ta famia di e pintor, kende tin un aprecio masha grandi pa Señora Wernet-Paskel.

E cabesante di e scol, Señora Bernadetta (Eta) Geerman, a duna José Miguel S. Donata e cooperacion y e atencion necesario pa tene e presentacion di e buki den un local di les. Segun e publico, esaki a duna e presentacion aki un toke hopi special.

José Miguel S. Donata kier a gradici tanto Señora Bernadetta (Eta) Geerman como e publico, kendenan a mustra hopi aprecio pa e presentacion y pa e presencia di e pintor mes.

Satisfecho y agradecido, José Miguel S. Donata a logra e publicacion di e buki aki cu su propio esfuerso y cu apoyo economico di algun familiar, tanto na Aruba como na Corsou.

E buki AYERA Y AWE E PINTOR ARUBANO JOANNES DONATI no ta pretende di ta un biografia, ni kier ta tocante e arte di pinta. Cu e buki aki, José Miguel S. Donata a fiha su mirada un rato riba un pintor desconoci, poco conoci, of casi lubida. Un persona, kende pa medio di e arte di pinta a contribui na su manera na e expresion artistico cultural di nos isla.

Den pasado, José Miguel S. Donata a publica “Cariñosamente … Recuerdonan di mi wela y otronan” na 2010, y “Trabao a habri na Cuba! Arubiano na Cuba na cuminsamento di siglo XX” na 2012.

Esnan cu ta desea pa adkiri un ehemplar di e buki na valor di AWG 30,-, por tuma contacto cu José Miguel S. Donata via e-mail [email protected] of via WhatsApp na 5920368.