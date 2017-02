John Larmonie: Tin cosnan basico pa combati y preveni criminalidad

Tin cosnan basico cu por haci pa preveni pa e criminalnan pa cual aki Sr. John Larmonie ta splica kico ta e basiconan cu ta ser haci pa combati crimen.

Mester purba di motiva tambe, pakico e ta asina importante. Un hende no ta tuma medida si no tin splicacion e pakico e ta importante. Hopi biaha e splicacion tambe ta importante.

Sr. Larmonie ta sigui splica cu camara, pone alarma ta yuda, ya cu cada obstaculo cu pone den caminda di e criminal, ta elimina cierto criminalnan. E motibo ta cu tin, p.e. tin criminalnan cu no tin miedo di cacho, pero tin grupo grandi di criminalnan cu si tin miedo, esaki ta algo humano.

Cada grupo cu por wordo elimina, ta un peliger menos pa enfrenta e dia di maƱan. No mester duda ni un seconde. Ora di tuma medida, ta elimina cierto riesgonan. SI algo sosode mes, bo a haci tur bo esfuerso pa bo propio proteccion.

Vocero di polis, Sr. Larmonie a splica tambe cu tin diferente tipo di medida cu ta costa hopi placa y otro tipo di medida cu no ta costa niun cen. Ta importante pa acerca un autoridad, y nan lo mustra ki tipo di medidanan cu tin.

Awendia tin locknan cu por cumpra y pone nan bentana. Sr. Larmonie a splica di hopi medidanan cu no ta costa placa. P.e. corta matanan cu ta halto, pa 90 cm. Mester tin mas visibilidad den cura. Tin hopi cosnan cu ta costa tiki trabao of cu minimal di placa. Un candal na un porta, por haci un mundo di diferencia. Tin inversionnan cu ta minimal cu ta haci diferencia den e siguridad di cas y famia den cas.

Si tin pregunta, por tuma contacto cu Sr. Larmonie, na Centro di Husticia na telefon 5272900 of direct riba cel nr. 5975212, durante oranan di oficina y por haci un afspraak pa con pa yuda cu informacion.