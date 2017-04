Jocelyn Martinez ta ganado di copa Felipe B. Tromp

E hoben Jocelyn Martinez ta e ganado di copa Hubenil Gobernador Felipe B. Tromp pa aña 2016/2017.

Jocelyn, a nace dia 10 di September 2002 y na edad di cinco aña el a wordo diagnostica cu Autismo. E tabata tin un pasion grandi pa pinta, lama, yoga, tennis. E ta bishita Fundacion Centro di Educacion Special (CEDES) y hunto cu diferente otro amigo y amiga. Den tur su acividadnan Josy ta ricibi apoyo grandi di su mayornan y henter famia.

Durante aña 2015, Josy cu apenas 13 aña di edad a atende varios curso na Atelier 89, bou guia di Elvis Lopez. Desde 2011 Josy ta atendiendo les di arte na Fundacion MIRA.

El a gana e segundo luga den e competencia di arte di e banco RBC na 2015.

Na 2016 Josy a tene su prome exposicion na BEAM y esaki tabata un exito completo.

Den cuadro di celebracion di Dia Nacional, 18 di maart 2017, Josy a gana e segundo premio den un competencia di pintamento pa scolnan patrocina pa SETAR. E premio cu el a gana tabata e suma di mil florin pa su scol Dun’un Man.

E mayornan di Josy ta inverti hopi tempo den e desaroyo di Josy ya cu nan ta kere cu tur mucha tin derecho pa desaroyo su mes apesar di su limitacionnan. E mayornan ta desea pa Josy ta manera un “rol model” pa otronan. Pero nan ta consciente cu tur esfuerso mester bin di tanto e mayornan y e mucha. Hunto lo logra hopi mas. Participacion na actividadnan di arte of deporte ta manera un terapia special pa tur hoben y ta algo cu mas y mas mester wordo stimula den nos comunidad.

Recientemente Josy y otro amiguitonan a tene un exposicion exitoso na La Cabana titula “Different Not Less”.

Otro curso cu Josy ta atendiendo ta di manicure y pedicure y lo finalisa esaki durante luna di Mei proximo.

Josy a wordo scogi pa ta portada di e calendar di New India pa luna di April 2017.

Premionan di estimulo pa Casienne Tromp, Chiara Petrochi, APG y grupo di scout Kimball O Hara.

Tradicionalmente ta otorga tambe diferente premio di estimulo na un hoben of grupo di hoben pa nan dedicacion ariba tereno social, cultural of deportivo.

E prome premio di estimulo ta bay pa Casienne Tromp, un hoben di 11 aña kende ta practica e deporte di judo. Na edad di cuatro aña Casienne a cuminsa practica e deporte aki cu hopi dedicacion apesar di su limitacion di bista. El a cuminsa bou guia di Sensai Terrance Daly cu e club Judo Ryu. Tambe Casienne ta gusta landa. E ta un hoben hopi devoto cu ta asisti den gruponan di orashon.

Casienne a participa den varios competencia y a sa di gana diferente premio. Actualmente e tin 11 aña di edad, ta bishita St. Teresita school y ta un studiante sobresaliente.

E ta haya guia special di trahadonan di FAVI y naturalmente su mayornan ta apoy’e den su acividadnan deportivo y tambe ta yud’e vence su limitacion di bista. Actualmente e ta den e fase pa haya tur preparacion pa bira completamente independiente na scol y den bida social.

Chiara Pertrocchi un atleta di Taekwondo tambe lo ricibi un premio di estimulo. Cu apenas 7 aña di edad el a cuminsa practica e deporte. Tambe e ta practica judo, kickboxing y MMA. E ta un alumno di Colegio Arubano.

El a gana varios medaya den competencianan tanto local como internacional. Den exterior el a gana medaya enfrentando atletanan di paisnan grandi manera Venezuela, Suriname, Mexico, Costa Rica, Colombia, Chili, Guatemala y Argentina.

Localmente Chiara a gana entre otro: Campeonato Himno y Bandera, Gold Coast Cup, Open Championship International Taekwondo Aruba, Best of the Best Maltin Polar Taekwondo Cup y hopi mas.

Na Maart 2017 Chiara a gana e premio deportista hubenil femenino pa aña 2016 organisa pa Premio Excelencia den Deporte.

Ariba tereno social lo otorga e aña aki dos premio di estimulo. E prome ta bay pa e grupo di scouting Arubaanse Padvindsters Gilde. Durante e ultimo aña e miembronan di e grupo aki tabata hopi activo ariba tereno di desaroyo y formacion di nan miembronan. APG a celebra su 75 aña di existencia dia 12 di Juni 2016. APG a logra bira miembro asocia di World Wide Association of Girl Guides and Girl Scouts. E organisacion mundial aki tin mas cu diez miyon miembro den 146 pais. Pa a bira miembro asocia, lidernan di APG a traha ariba un trayectoria hopi intensivo pa presenta e programa y metanan di APG na e organisacion mundial. Y keto bay lo sigui traha ariba e formacion di e lidernan, miembronan di directiva y otro boluntarionan.

Tambe ta yuda e miembronan femenino entre edad di 4 pa 25 aña pa dedica nan tempo liber na proyectonan social pa nos comunidad.

Grupo Kimball O Hara tambe lo ricibi un premio di estimulo pa nan trabou boluntario yena cu dedicacion na Fundacion FUNARI. Durante aña 2016 y principio di 2017 e miembronan hoben di e grupo di Scouting a yuda FUNARI cu diferente proyecto. Por menciona proyecto pa recauda fondo, yuda e miembronan di FUNARI cu ta fisicamente incapacita disfruta di un dia na lama, yuda organisa e tradicional Christmas Bazaar, asisti e miembronan di FUNARI cu a bay wak carnaval, yuda organisa e anochi cultural di FUNARI tanto den preparacion como na final di e actividad pa haci luga limpi etc.

Tur e ganadornan di 2016/2017 ta ehempelnan di perseverancia y estimulo pa otronan pa dedica nan mes na sea un trabou social of actividad deportivo of cultural. E logronan ta esfuerso di e propio hobennan guia pa nan lidernan y nan mayornan. Esaki ta un empuhe pa cada miembro di nos comunidad inverti den formacion di nos hobennan pa nos por tin lidernan responsabel pa sigui guia nos pais.

Un pabien na tur ganado!

Tur ganado lo ricibi nan premio dia 27 di April, dia di Rey, for di Gobernador Alfonso Boekhoudt. E ceremonia lo tuma luga den Wilhelmina Park cuminsando pa 9 or di mainta.

Un y tur ta invita pa bin presencia e ceremonia special aki na ocasion di celebracion di dia di Rey.