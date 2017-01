Jinglenan di Wit Gele Kruis no ta solamente pa e hoben pero tambe pa e mayornan

E studiante cu a bin cu e idea pa traha e jiglenan aki Srta. Adrianne Jacobs a splica mas di kico ta e meta di e idea pa traha esakinan.

Srta. Jacobs ta sumamente contento di por a forma parti di e proyecto aki, pa conscientisa e pueblo di Aruba. E proyecto a wordo traha di hoben pa hoben, doro cu un mensahe por yega mas lihe na un hoben mas facil, si e ta bin di un hoben mes. Y no solamente pa e hobennan, pero pa Aruba completo.

E propaganda aki tin cinco diferente concepto, e.o. oido, tienermoeder, sunblock,y desayuno, cuida bo yiu, bebe hopi awa y algo nobo di e aña aki ta e jingle. E mensahe cu kier transmiti e biaha aki, cu e propaganda aki ta pa diberti al maximo, pero na un manera cu bo lo no arepenti despues. P’esey a bin cu e slogan, pa diberti sin mester di arepenti.

Srta. Jacobs kier a gradici Wit Gele Kruis, specialmente Sr. Gino Goeloe cu a duna nan e oportunidad pa traha ariba e slogan aki pa conscientisa e pueblo di Aruba, specialmente nos hobennan. Tambe Jacobs Productions & Advertising pa a guia nan desde e prome dia. Y team di Adrienne Jacobs, cu a pone cabes hunto pa bin padilanti pa bin cu e concepto aki. Team di Adrienne ta consisti di Nigel Hoek, tambe Cristan Quant cu tambe a forma parti di e propaganda caminda el a actua di forma boluntario. Sr. Fernando Mansur, di House of Mosaic cu a presta su localidad pa a filma e di e jingle, miniteca Genie pa sonido y luz, GWL Miss Teen Foundation, Debra Boekhoudt y tur e actornan cu a actua di forma boluntario. Un danki special na tur esunnan envolvi pa nan a forma parti di e “awareness campaign”.

E jingle ta tanto pa e hoben como e mayor. Si e mensahe no ta yuda yega na e menor, e mayor por duna un palabra di aliento. Srta. Jacobs ta di opinion cu esaki ta e prome biaha cu Wit Gele Kruis ta bin cu un concepto asina aki y semper ta bon pa bin cu ideanan nobo pa asina purba keda yega na e hobennan.

Sr. Nigel Hoek, musico ta splica cu el a wordo acerca door di Adrienne, cu kier a bin cu algo fresh y nobo. Hunto nan a brainstorm pa por yega na e jingle. Un jingle ta un cantica masha cortico cu ta bisa hopi, y mester a pensa con ta haci esaki.

Ora cu tur e ideanan y conceptonan tabata hinca den otro, el a splica cu hunto cu su tata Sr. Chucho Hoek, el a hinca e concepto musical den otro y mix nan hunto. E ta sumamente satisfecho cu e producto final. Nigel tambe a reitera un biaha mas cu e jinglenan aki no ta pa solamente e hobennan, pero tambe pa e mayornan. Mayornan mester paga tino, e ta pa bo yiu, semper wak bon pa bo yiu y na e hobennan, wak bon pa boso mes.