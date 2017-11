Jim Hepple lo tin un rol nobo cu AHATA

Entrante 1 di Januari 2018 Jim Hepple, actual Presidente y CEO di Aruba Hotel and Tourism Association, lo tin un rol nobo na AHATA como e Chief Marketing Officer. Den su funcion nobo Jim Hepple lo ta responsabel pa coordina varios comision di marketing di AHATA, contact cu e departamento di marketing di Aruba Tourism Authority y asuntonan di airlift, dunando feedback na miembronan di AHATA y colecta y publica tur informacion relevante di e sector di turismo di Aruba y su competidonan.

Desde aña 2009 a apunta Jim Hepple como Presidente y CEO di AHATA y durante su 8 añanan, el a mira cu e asociacion a pasa den cambionan fundamental pa ta e entidad di awendia.

Por ta e cambio mas grandi a bin na 2011 na momento di establecimento di un Aruba Tourism Authority (ATA) nobo y a resulta den un cambio di e rol predominante den mercadeo pa un organisacion cu ta enfoca primordialmente riba “lobbying” den nomber di su miembronan. Desde 2011 AHATA a hunga rolnan significante riba e supervisa directiva di ATA yudando pa guia ATA sigui tin exito.

Na mes momento, AHATA a desaroya y implementa un modelo nobo di negoshi, uno cu a resulta di ta fuerte y organisacion sostenibel cu ta pas bon pa representa e interes di e sector di turismo local. Esaki a permiti cu AHATA a bira mas involucra den comunidad cu su Comision di Medio Ambiente, unda cu nan tabata particularmente activo.

Y desde 2012 AHATA a hunga un rol importante den e management di Aruba Hospitality and Security Foundation, unda a resulta di tin un relacion cerca y productivo cu Cuerpo Policial Aruba. Tambe durante e ultimo añanan, AHATA a bira extensamente conoci como un fuente di informacion valioso y confiansa di e sector turismo di Aruba y region.

E logronan di AHATA a ricibi reconocemento no solamente local pero tambe regional, di cual na October 2016 a premia Jim Hepple como e prestigioso “Hotel Association Executive of the Year by the Caribbean Hotel and Tourism Association”.

E presidente di AHATA, Tom Calame, a bisa cu lo apunta den futuro cercano e Presidente nobo y CEO pa AHATA y cu e directiva ta encanta cu Jim Hepple ta keda cu AHATA den su funcion nobo cu su experticio den marketing.