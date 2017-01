JetBlue ta aumenta su presencia den Caribe cu mas vuelo pa Aruba

Despues di a anuncia su vuelo nobo for di Hollywood International Airport na Fort Lauderdale pa Aruba dia 29 di augustus ultimo, diaranson dia 4 di januari e prome vuelo a tuma luga. Desde awo e aerolinea cu ta den pleno crecemento, ta expande su vuelonan diario entre South Florida y Aruba.

Jo-Anne Arends, Air Service Development Manager di Aruba Airport Authority tabata masha contento, satisfecho y orguyoso pa por yama bon bini na e vuelo nobo di JetBlue for di Fort Lauderdale. “JetBlue a cuminsa bula pa Aruba na aña 2006 cu vuelonan for di Boston. Awe, 11 aña despues, JetBlue a crece y bira un di e partnernan strategico mas grandi di Aruba, contribuyendo grandemente na nos industria turistico, percurando asina pa mas diversificacion den mercado”.

Jo-Anne Arends a sigui bisa cu e ekipo di Aruba, forma pa ehecutivonan di Aruba Airport Authority y Aruba Tourism Authority a negocia cu JetBlue pa desaroya un di tres “gateway” pa Aruba y asina desaroya e portfolio. “Awe nos por anuncia cu JetBlue ta expandiendo su vuelonan semanal cu 32 vuelo nobo, cu ta trece un total di 230.500 stoel cu ta un aumento di 31% den capacidad”.

E cantidad di 1.22 miyon turista “stay-over” cu a yega Aruba na aña 2015, ta representa un crecemento di 7.7% for di Merca. Jo-Anne Arends a splica cu e ruta nobo aki for di Fort Lauderdale pa Aruba tin dos obhetivo. E prome ta pa conecta e mercado di estado di Florida cu Aruba y e di dos obhetivo ta conecta Aruba strategicamente cu e mercado “west”, esta San Francisco y Los Angeles, pero tambe destinacionnan importante manera Hartford, Connectitut y Washington DC. E vuelo for di aeropuerto Hollywood na Fort Lauderdale lo provee un di 3 gateway nonstop y lo ofrece pasaheronan conexionnan combiniente for di henter e red di destinacionnan unda JetBlue ta bulando.

Lo haci uzo di avionnan Airbus A320 pa e vuelonan for di Fort Lauderdale pa Aruba, ofreciendo servicio exepcional di e aerolinea, cu espacio mas amplio pa rek pia den “coach”, servicio gratis di Fly-Fi ofreciendo e velocidad mas halto di internet den aire, mientras cu durante vuelonan ta parti snacks y refresco gratis, programacion bibo di DirectTV, mas di 100 canal di SiriusXM Radio na tur stoel y peliculanan nobo.

JetBlue tin 11 vuelo semanal pa Aruba for di Boston. Nos isla ta domina e mercado cu e capacidad mas grandi di vuelo for di Boston pa Caribe. Banda di Boston, JetBlue ta bula 14 vuelo semanal for di JFK Airport di New York y 7 vuelo semanal awor for di Fort Lauderdale.

Esaki ta e ultimo di un serie di anuncionan di JetBlue, regardando vuelonan nobo for di Fort Lauderdale, unda e aerolinea ta esun di mas grandi y cu intencion di sigui crece te cu 140 vuelo diario den e añanan nos dilanti. E aña aki so, JetBlue a añadi of a anuncia destinacionnan nonstop manera Nashville, Tennessee, New Orleans, San Diego, Barbados y Quito na Ecuador. Mas den e siman aki, JetBlue lo cuminsa vuelonan pa Santa Clara, na Cuba. Esaki lo bira e prome den cuater diferente ciudad Cubano cu tentativamente lo bula for di e aeropuerto di Fort Lauderdale, asina cu haya aprobacion di autoridadnan gubernamental.

E relacion expandi di Aruba y JetBlue lo sigui aumenta turismo na nivelnan mas halto. JetBlue actualmente ta bulando pa Aruba for di New York y Boston cu vuelonan tur dia. Tambe e sa ofrece vuelonan semanal cu “Mint” durante temporadanan specifico, for di ambos aeropuerto, esta di New York y Boston, den cual ta ofrece su servicio “premium” cu stoelnan mas comodo y cu ta drumi completo y cu un menu di “tapas” pa come durante vuelo.

JetBlue ta e aerolinea di cas na New York y ta esun di mas grandi na Boston, Fort Lauderdale, Los Angeles, Orlando y San Juan. JetBlue ta transporta mas di 35 miyon pasahero pa aña pa 96 ciudad den Merca, Caribe y Latino America, cu un averahe di 925 vuelo pa dia!