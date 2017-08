Jerry Lewis a fayece

LAS VEGAS, Nevada – Jerry Lewis, e legendario comediante, actor, cantante, director y filantropo, a fayece. Penn Jillette a tweet, “Jerry Lews a caba di fayece. Ora cu mi a topa cun’e, mi a sinti mi mes apart, mi a djis yora. Mi ta kere ta tempo pa esey atrobe.”

Un otro tweet for di Las Vegar Review, e reportero John Katsilometes, a bisa cu Lewis a fayece pacificamente di causanan natural den su cas na Vegas – atribuyento un declaracion for di su famia.

Lewis tabata un di e comediantenan mas grandi den historia di comedia. E tabata conoci pa su rutinanan y a bira enormemente famoso ora cu el a join Dean Martin na 1946.

Jerry a protagonisa den mas di 50 pelicula, incluyendo clasiconan manera “My Friend Irma,” “The Nutty Professor,”, “The King of Comedy,” “The Bellboy” y “Cinderfella.” Jerry a actua den varios show di television, incluyendo “The Colgate Comedy Hour”, hunto cu Martin, y hopi otro den kibra di siglo 21. Tambe el a actua den e obra musical di Broadway, “Damn Yankees.”

Jerry tin 2 strea riba e Hollywood Walk of Fame… uno pa television y un otro pa pelicula.

Lewis tambe ta conoci pa miyones durante e decadanan como emcee di e “Muscular Dystrophy Telethon”, cual e ta tene tur fin di siman di “dia di labor of labour day”, unda cu Lewis ta recauda placa pa 24 ora straight. El a recauda casi 2.5 biyon di dollar na final di 2000 atrabes di su teletonnan – tambe el a wordo nomina pa un premio Nobel di paz na 1977 pa su esfuersonan den lanta concientisacion y placa pa e malesa.

Lewis tin un lifetime achievement award na 2009 pa e Academia di Pelicula y Ciencia (Oscar). E tabata tin 91 aña.

