Jerehm Campbell (MEP): Problemanan di salud mental tin solucion (parti 2)

Pa resolve e problemanan di salud mental y adiccion na e pais aki mester tene varios punto na cuenta manera:

– Salud mental y drogadiccion mester ta un prioridad den e programanan di gobierno. Mester tene na cuenta cu Aruba door di su diversidad di poblacion, cultura, situacion geografico y turismo cu ta sigui crece, ta haci Aruba un pais cu risico grandi pa uzo di droga y tambe pa problemanan relaciona cu salud mental.

– E scarsedad di profesional den e ramonan aki, tambe ta un problema cu ta afecta e calidad di atencion y ayudo pa e trastornonan aki.

– Tin falta di instituto pa rehabilitacion y curacion di e problemanan aki.

– Tin falta di lugarnan adecua pa duna atencion na hobennan cu ta pidi yudansa, door cu nan ta sufri di salud mental y/of adiccion.

– No tin guia dirigi na ayudo pa salud mental y mal uzo di droga. Ademas tin falta di clinica ambulatorio pa por evalua e pashent adicto y cu ta sufri di problemanan mental.

– Ta indispensabel pa crea programa dirigi pa yuda e famianan di e personanan cu ta sufri di e problemanan mental y/of adiccion.

– Adiccion y trastorno mental menor, mester por considera nan como enfermedad di invalidez cu ta afecta e desaroyo, economia y e bon funcionamento di un pais caminda cu gobierno mester por presta su debido atencion.

Ta hopi importante pa e gobernantenan responsabel cu salud y economia di e pais compronde cu prevencion di e problemanan relaciona cu salud mental y adiccion ta hopi mas beneficioso pa e economia y pa e propio pueblo, cu curacion y rehabilitacion.

Mirando cu actualmente e promedio di bida di un ser humano ta surpasa 75 aña, ta necesario cu na Aruba dedica atencion special na e personanan di tercera edad cu cada dia ta mas. Na Aruba no tin un structura pa e problematica aki.

Como un pais den desaroyo ta hopi importante pa crea scolnan pa forma personanan capacita pa por maneha y yuda cu e diferente problemanan di salud mental y drogadiccion.

Riba e cayanan di Aruba tin hopi hende sufriendo di trastorno mental y drogadiccion (double trouble). E personanan aki no tin luga unda pa biba y nan famia no ta responsabel mas pa nan. Nan ta forma un problema grandi pa nos comunidad. Gobierno mester busca un solucion pa e problematica aki.

Cambionan cu MEP kier trece pa garantisa un mihor servicio di salud mental y adiccion na Aruba, ta door di:

– Implementa e Aru-Big;

– Implementacion di un sistema pa registra y balota tur aña nos profesional- y institutonan di cuido mental y cuido di adiccion na Aruba;

– Bin cu un un punto di registro central consistiendo di profesionalnan cu lo evalua na unda e pashent lo haya e mihor cuido y lo referi nan na dicho departamento/instituto;

– Baha e lista di espera door di bin cu mas psikiatra den servico. Saliendo di e normanan internacional pa cada 10.000 habitante mester tin 1 psikiatra, esey kiermen cu Aruba mester mirando e poblacion di Aruba, 13 psikiatra;

– Amplia e cantidad di enfermero y persona cu ta traha den e area di cuido, brinda nan condicionnan di trabou atractivo, perferibel yiunan di tera cu conoce e cultura, norma y balornan y idioma di nos pais;

– Amplia e servico ambulatorio (Flexibility Assertive Community Treatment → FACT-Team) 24 ora riba e tereno di cuido mental y adiccion. FACT-Team lo wordo implementa pa intervencion di crisis, guia na cas y cuido posterior. FACT-team lo preveni admision den un instituto, cual lo ta mas barata cu cuido clinico;

Introduci den e barionan di San Nicolaas, Oranjestad, Santa Cruz, Paradera y Noord oficina di Consultorio pa Asuntonan di Adiccion;

– Amplia PAAZ cu e siguiente departamentonan: kinder/jeugd psychiatrie, forensische psychiatrie y geronto psychiatrie. E servicionan riba dicho departamentonan lo no ta solamente pa Aruba, pero tambe pa e otro islanan den Caribe (turismo medico). Esaki lo genera financia y lo mehora e economia pa Aruba. (E ta sigui)