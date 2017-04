Jenny Ras di MAS cu preocupacion pa nos sistema di educacion

Mi ta concerni cu e sistema di educacion aki na Aruba pa esnan cu reto fisico. Falta di educacion adecua, por ta e factor y riesgo pa pobresa kinan ariba nos isla. Esnan cu reto fisico, sin embargo, e riesgo di pobresa debi na falta di educacion lo por ta mas halto cu pa otronan sin ningun limitacion. Nos cu ta wordo exclui for di educacion ta sufri di esaki y sin duda lo mustra manera nos ta esun cu lo bira e carga economico den sociedad y den nos famia.

Educacion ta haci un diferencia den tur hende nan bida y sin lubida den nos bida tambe. Lo mi stipula information pa con pa wak e situacion akinan for di un otro perspectiva di e status di esnan cu reto fisico den e sector educativo aki na Aruba y dicon e ta importante no solamente pa esnan cu reto fisico sino tambe pa e “derecho-humano” pa desaroya esaki ariba nos isla.

Tin hopi issues involvi ora di enfoca ariba pobresa, y sí, aki tambe na Aruba. Porta e no ta corecto pa mi bisa pero nos hendenan ta birando menos afortuna pa motibo di mal gobernacion y mal maneho. Esaki ta un problema hopi serio. Esnan cu reto fisico tin hopi problema pa sigui desaroya y bay dilanti. E situacion ta permanece indefenso te ora cu yega na un solucion na e problema social aki.

Lastimamente aki na Aruba e Gobierno nunca a enfoca masha ariba e sistema di educacion pa studiantenan cu reto fisico. Enfocando ariba enseñansa: Muchanan cu reto fisico lo mester wordo asisti na un manera totalmente diferente, entre otro e uzo di tecnologia. Tur mucha mester haya e oportunidad pa haya programanan educativo apropia cu ta uitdagend pero tambe cu ta adapta na nan capacidad y necesidad, pero tambe cualkier support of cu por wordo asisti door di docentenan cu tin e juiste onderwijsbevoegdheid.

“People do not want charity; they want a chance. People do not want solutions imposed from without; they want the opportunity to build from within” – James D. Wolfensohn

Un ta esaki ta loke cu un BON GOBERNACIOON ta suppose di ta?

Esnan cu reto fisico cu tambe ta haya e oportunidad pa enrikese nan sabiduria y nan inteligencia door por participa na un bon educacion escolar lo por yuda supera e pobresa y enfrenta hopi obstaculo. Hopi progreso lo por wordo hasi aki ariba nos isla si tin oportunidadnan pa esnan cu reto fisico den e sector educativo. Nos metanan educativo y e deseo di desaroya esaki no lo por wordo realiza sin inversion.

E scolnan aki no ta diseña pa esnan cu reto fisico por tin acceso na nan. Nos Gobierno mester modifica esaki na e scolnan publico cu ya caba ta existente. Ademas di esaki, maestronan cu tambe lo por haya oportunidad pa volg algun tipo di programa di training pa asina por yuda asisti muchanan cu reto fisico.

Kico lo ta e concecuencia si Gobierno keda ignora e situacion aki?! Kico lo pasa ta cu e muchanan akinan lo keda sin educacion, y tambe sin trabao y sin un futuro; e consecuencia ta pobresa paso loke cu ta wordo duna di Gobierno NO ta suficiente pa por sobrebibi aki na Aruba (cual ta un di e isla nan mas caro den Caribe).

Esnan cu reto fisico lastimamente ta wordo hopi discrimina; door cu ta wordo mira cu no tin habilidad, nan por perde nan autoestima. Y pa ARUBA: “e consecuencia ta problema den nos economia y pobresa ariba nos supuestamente yama HAPPY ISLAND”.

No solamente esey, pero kico a pasa cu “compasion”, “union”, “igualdad”. Un ta esaki ta loke ta pone nos mundo draai? Nos cu reto fisico tambe ta desea di tin un bon futuro. Nos tambe tin e derecho di ricibi e derecho basico y fundamental pa wordo acepta y stima y pa nos tambe por desaroya nos habilidad social.

Mi tin un agrega un situacion cu tambe ta hala mi atencion y mi ta haya asina tristo; esey ta cu hopi biaha nos ta lubida di nos hendenan grandi cu hopi biaha tampoco tin acceso na cierto camindanan y of edificionan. Aki na Aruba no tin casi ningun luga cu ta tende cuenta cu nan limitacion. Nos hendenan grandi no ta wordo accepta door di e manera di maneho akinan y nan ta bayendo dia pa dia mas atras. Nos no mester lubida cu nan ta nos rais y nos fundeshi. Y ta mustra manera cu nos ta lubida ariba nan. Tin hopi cu nos por haci aki nan Aruba y ainda nos ta na tempo.