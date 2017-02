Jennifer Arends-Reyes: Ley di cuido di mucha cla pa wordo debati den Parlamento

E ley di centro di cuido di mucha a haya bishita di parti Parlamentarionan mirando cu lo bay trata e ley aki den Parlamento pa cual aki Sra. Jennifer Arends-Reyes a splica mas di e puntonan cu a bin pa dilanti.

Fraccion di AVP a haci diferente bishita na diferente centro di cuido, den varios bario. Tanto pariba como pabao di brug. Esaki pa tin un miho bista di locual ta biba den e mundo di cuido di mucho. A haci tambe un inventisarisacion, como legislador, di e preocupacionnan cu ta reina den e mundo aki.

A sinta hunto cu minister, pa papia tocante di e preocupacionnan aki, pa haci algun sugerencia. Den e concepto actual, e ta primordialmente pa garantisa un miho centro di cuida. Tambe por a nota, cu e prijs ta hunga un rol; pero no por compromete e calidad pa motibo di prijs.

Un di e factornan, cu ta prescribi den e ley, tambe na otro paisnan cu a logra pasa e ley di e centro di cuido di mucha, manera Hulanda, Corsou of Bonaire, ta e cantidad di mucha pa begeleider.

Den e concepto di ley cu Aruba tin, e ta parti den diferente seccion, segun edad. Si tuma por ehempel e edad di 0 pa 1 aña y mei. Na Hulanda tin 1 begeleider pa 4 mucha, y na Corsou ta 1 begeleider ta 6 mucha. Pero locual a keda constata cu na Aruba, e ratio pa e edad aki, y e otronan, cen e centronan ta dobel.

Tin algun centro tin hulpbegeleider, pero asina mes e cantidad ta keda hopi pa supervisa. Ta spera cu por bin un nota di cambio, cu por ahusta e ratio un poco, pa asina yega na un middleground, cu ta un poco mas realistico cu e situacion actual na Aruba. Pero esaki sin cu mester compromete e calidad.

Ora cu e ley aki pasa tin hopi puntonan cu esunnan cu tin centro di cuido di mucha mester bay tene na cuenta cun’e pa cual aki Sra. Reyes ta splica.

Tin algun rekisito cu ta keda vigente, ora cu e ley pasa, manera e ratio di mucha pa begeleider. Of tambe otro inversionnan den infrastructura of opleiding, cu tin un periodo di transicion cu ta rasonabel. Mester duna tempo na e centro di cuidonan aki, pa asina prepara pa e ley aki.

Gobierno a compromete su mes, pa cubri e gasto pa un sorto di opleiding, pa e begeleidernan. Esakinan mester enfoca ariba cinco punto: desaroyo di mucha, fisico, cognitivo, social y desaroyo di lenguahe cu ta masha importante pa e edad di 0 pa 4 aña, pa traha ariba dje.

Durante e bishitanan cu a haci na e centro di cuido, por a nota cu varios begeleider tin amplio experiencia, cu tin hopi aña den e mundo aki, cu por yega na un calificacion di bekwaamheid. Tin e parti di bevoegdheid, caminda cu e begeleider tin e papel/diploma, pero tambe di bekwaamheid caminda cu mester pasa un evaluacion a base di experiencia.

E parti di e funcion di e Inspector nobo, cu lo ta encarga cu e cumplimento di centro di cuido di mucha. Mester bisa cu Aruba a tarda pa pasa e ley aki, ya cu Hulanda, Boneiri y Corsou tin e ley aki. E ley aki mester ta uno, cu ta positivo pa e muchanan, cuido y proteccion di e ciudadanonan di mas chikito.

Ainda na 2017, ainda Aruba no tin bista ni control oficial regla den ley ariba centronan di cuido di mucha. Esaki no por sigui asina.

Un di e preguntanan cu ta bin dilanti, durante e bishitanan di centro di cuido di muchanan, y nan personal, sea ta par di nan of un di nan, mester tin e parti di EHBO. Naturalmente e ta caduca, ya cu mester keda upgrade cada dos aña. Esaki ta un parti hopi importante, caminda cu tin personal cu ta getrain pa cu esaki.

Sra. Arends-Reyes a splica cu e parti di higiena ta cay bou di un di e puntonan cu di biaha ta bay ta vigente. Esaki lo no cay bou di e periodo di transicion. Ora cu ta traha cu mucha, e parti di siguridad, siguridad contra candela, si ta traha cu mucha, mester ta na ordo. Autoridadnan lo por yega y controla, sin warda pa e ley bin na vigor.

E ley ta cla pa wordo debati den un reunion publico. Ta spera cu den luna di Februari lo por trece dilanti. Tin algun punto di un lista, cu a ser proponi pa bay di biaha. Pero tin tambe inversionnan cu mester wordo haci, a base di un periodo di transicion of e begeleiding su upgrade lo por tuma p.e. 6 luna. Ainda no ta defini full, ya cu lo bin un nota di cambio pero si e periodo di transicion ta valido pa cada punto.