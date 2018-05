Jennifer Arends-Reyes (AVP): “Ta importante pa Aruba y sector laboral promove tempo cu famia”

Recientemente tawata Dia Internacional di Famia y na Aruba mester percura pa e balor y calor familiar no bay perdi. E sector laboral hopi biaha ta hunga un papel importante den esaki, caminda cu hopi mayor ta traha oranan largo for di cas y e tiki tempo cu nan tin liber hopi biaha no ta opta pa pase cu famia. E corporacionnan hopi biaha tawata organisa ‘Family day’ pero esaki hopi biaha no sa pasa mas pa motibo cu alcohol ta hunga un rol negativo. Lo por busca otro tipo di incentiva of actividad pa e trahadonan e ora pa asina nan por pasa tempo cu famia. Hopi restaurant, banco y otro establecimentonan no ta ‘kid-friendly’ ta parce cu muchanan no ta mucho bon bini pa asina por ta hunto cu nan mayornan den nan rutina diario durante dia of den fin di siman. Muchanan y famianan ta importante pa un comunidad y ta esencial pa crea infrastructura manera Linear Park y parkenan caminda famianan por bini hunto pa pasa tempo cu otro mientras ta diberti sanamente. Nos beachnan tambe mester keda accesibel pa nos localnan y mester promove mas actividadnan pa nos muchanan tambe banda di beach. Hopi biaha mayornan no ta haya cooperacion di nan trabou pa atende presentacionnan di nan yiunan cual ta sumamente importante pa mayornan comparti logronan di nan yiunan. Mester bin campañanan nacional henter aña cu ta promove e papel di mayornan y tata afectivo. Den pasado tawatin diferente campaña na television of social media tocante e topico aki, y mester bisa cu te ainda na Aruba tin demasiado violencia domestico, abuso y negligencia di mucha. Y asina nos ta keda den un ciclo vicioso. E ta un meta pa nos traha riba dje pa cultiva un cultura caminda cu mayornan y yiunan ta un unidad cu mester wordo promovi.

