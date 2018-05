Jennifer Arends-Reyes (AVP): Durante ATCA e wowonan ta mas skerpi ariba producto Aruba

Segun Sra. Arends-Reyes, ATCA cu ta e Annual Tourism Conference ta keda un momento importante pa midi kico ta e futuro di locual ta e producto Aruba y con e lo sigui desaroya. Durante e ultimo 7 añanan bou di asignatura di gobierno di AVP e producto Aruba a conoce un upgrade grandi pa locual ta trata e infrastructura y locual ta ofrece na tanto bishitante como local. Hotelnan a percura pa renoba nan edificio y asina tambe ta cobrando pa camber casi dobel di locual cu un turista lo paga por ehempel pa Curaçao. Aruba mester percura pa e servicio, calidad di producto, limpiesa y cuido di nos naturalesa keda sumamente halto pa asina nos destinacion por sigui gosa di e cantidad di Turismo cu nos ta depende di dje. Tin biaha Aruba ta rank hasta nr 1 den paisnan cu ta depende solamente ariba Turismo, e dependencia ta tanto pa locual ta laga atras den nos economia como tambe pa e cuponan di trabou. Locual ta pasando den un periodo cortico y ta bira algo cu ta crea un impresion sumamente negativo ta cu e siguridad tanto di turista como local ta bayendo atras. Den un periodo cortico di apenas algun luna, bastante turista tawata envolvi den un rato amargo sea cu nan a wordo molestia pa anti socialnan, atraca, tawata den accidente riba lama of durante tours of a perde nan bida. Esaki sigur no ta contribui na e isla safe cu nos ta promoviendo cu inversionnan multi miyonario den exterior. P’esey e ta un tarea colectivo di henter Aruba pa asina percura pa Aruba no bay atras den su imagen. Esunnan cu ta traha cu turista incluyendo personal di siguridad mester ta alerta y raporta si ta wak actividadnan straño sea cu tin cu haber cu posibel intento di atraco of traficacion di droga. Mester educa y train e personalnan pa reconoce esaki tambe. Y ora ta haci apelacion na polis, spera nan tuma accion di biaha. Aruba ta birando dia pa dia un destinacion mas caro pero e experiencia y servicio tambe mester match locual cu nan ta pagando pe. Si ta bay aumenta airport tax pa sigui paga e desaroyo di Gateway 2030 mester tira un bon bista ariba locual ta e impacto di esaki y si APA tambe kier bay den e mesun rumbo pa subsidia e Masterplan y gastonan cu nan tin cu por ehempel e dredging y alocamento di barconan mas grandi y hancho. E Cruise Passenger Fee cu Aruba ta cobrando ta di $8 y no ta full e cen aki ta bay pa APA, mirando cu parti di esakinan ta bay pa Fundacion di Museo Arubano, Craft esta arte y Arutram. A comprende cu e intencion ta pa bou af den algun aña pa e Museonan, Arte y Arutram busca otro manera di haya entrada. Entrante 1 di juli e tax total di Aruba ariba tur servicio y producto ta bay aumenta drasticamente pa motibo cu e consumidor tin cu page dobel pa motibo cu e ta un tax acumulativo y no tin un plan di compensacion di biaha pues ta premira cu hopi negoshi lo cera nan portanan y manda hende cas. E cost of doing business simplemente ta bira mucho halto y e tiendanan no lo por bay absorbe e aumento aki sin mas y aumento di gasolin y diesel tambe ta pone un peso extra. No lo ta un sorpresa si taxistanan aumenta nan tarifa. Den e proximo tempo Aruba tin cu bay wak ta con e ta bay bende e mesun producto cu e ta bendiendo pa algun aña caba na prijsnan mas halto siendo cu e competencia den region ta agresivo pa atrae turista na nan destinacion Sra. Arends-Reyes ta termina bisando.

Comments

comments