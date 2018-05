Jennifer Arends – Reyes (AVP): “Aumento drastico di BBO no tawata necesario”

Parlamento diamars mainta a inicia tratamento di 14 ley caminda un di e cambionan tin di haber cu introduccion di un impuesto tipo BBO caminda gobierno ta aumenta pone pa 2.5%.

Parlamentario pa fraccion di AVP, Sra Jennifer Arends-Reyes a trece dilanti cu henter e proceso aki, caminda introduccion di e aumento aki lo bay afecta henter comunidad, principalmente esunnan cu menos recurso, ta uno sumamente preocupante ya cu na ningun momento gobierno a tuma e iniciativa pa busca consulta of delibera cu gremionan riba e impacto cu e aumento aki ta bay nifica no solamente den economia di nos pais, pero lo percura pa un serie di desaroyonan no mucho positivo pa henter pueblo.

“Manera nos tur sa, e aumento di 2.5% extra aki, loke e ta bay nifica pa pueblo, e tin diferente schakel caminda na momento cu e wholesaler bende e comerciante cu ta bay bende e producto na pueblo, tambe e ta cobra y na final di dia ora cu e producto of servicio yega pa nos pueblo paga extra, esaki lo bira minimo 10% mas caro.

Pa e motibonan aki tambe fraccion di AVP a pidi pa laga haci un sondeo riba e aumento aki pa medio di un carta dirigi na diferente entidad y sindicato, pa wak si nan tambe a pidi un estudio riba efecto di e aumento aki.

Tin cu a señala tambe cu na momento cu tin e efectonan aki pa pueblo, tambe nos por conta cu e efectonan aki lo tin su influencia riba nos turistanan ya cu nan tambe lo bay sinti efecto di e aumento cu gobierno ta bay introduci.

Pues esunnan cu ta bishita nos isla, lo sinti e aumento aki tambe den prijs di producto y servicio kiermen cu nos mester por midi e nificacion di e efecto aki pa nos economia, e parti social, nos hendenan grandi, muchanan, mamanan soltero y tatanan cu na hopi ocasion tin cu cremencha aki y aya pa mira con ta sigui dilanti. Tambe ta remarcabel cu e presupuesto nobo di gobierno MEP-POR- RED a aumenta cu 125 miyon y si e entradanan tambe cu nan ta buscando ta den careda di mesun cantidad talbes e aumento drastico den impuesto pa pueblo aki no tawata necesario. Gobierno cu asignatura di AVP a mantene pa 4 aña largo un presupuesto di 1.350 miyon florin.

Parlamento a trata un ley cu ta aumenta impuesto cu no tin destinacion specifico manera tempo di BAZV y tambe un ley cu ta incompleto pa motibo cu nos no a ricibi na ningun momento, informacion adecuado riba e efecto cu e aumento di impuesto tipo BBO ta bay tin pa tur hende despues di su introduccion,” Parlamentario Jennifer Arends Reyes a declara.

