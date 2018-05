Jeffrey Matos a gradua di Universidad di Aruba

Diamars, 15 di mei, Jeffrey Matos a defende su tesis ‘Factors contributing to the new subsidy policy for non-profit organization in the welfare sector’.

Den su investigacion final, Matos a abordo e tema compleho di subsidio di e produccion maera el a wordo implementa na Aruba na 2016. Den e politica di subsidio nobo aki, e organisacion no gubernamental den e sector social ta mas responsabel cu nunca den su produccion y productividad. E cambio ta exigi standarnan, procedimento di trabao y politica di gestion pa e organisacionnan aki.

Durante e investigacion, diesun entrevista semi structura a wordo realisa riba e alineacion di e politica nobo di subsidio di gobierno, basa ariba e financiacion di productonan y e mision di e organisacion sin fin di lucro (NPO) den e sector di asistencia social na Aruba. E investigacion a mustra cu ta rekeri di un efectividad mas grandi, e colaboracion entre NPO’s y e flexibilidad relaciona cu e financiacion adicional pa cumpli cu e standardnan di e politica nobo di subsidio. Ademas, un giro pa cu politica di recursonan humano orienta riba e mercado, un tumamento di decision y e control di gestion por contribui na e alineacion entre e NPO-nan y gobierno.

Al contrario, e limitacionnan den e capital humano y recursonan financiero limita, como tambe e deficiencia den e sistema di informacion di gestion ta factornan restrictivo den e alineacion aki. Como consecuencia, e comunicación continuo entre gobierno y organisacionnan pa resulta un tool util pa e introduccion exitoso di e politica nobo di subsidio.

E comision di graducacion a consisti den e guia di tesis, dr. Luc Alofs, profesor dr. Mieke de Droog y drs. Stanley Heinze, ex director di e Departamento di Asuntonan Social.

Jeffrey Matos ta director di Kibrahacha y ta e di 20 graduado di e programa di Organization, Government and Management di Universidad di Aruba.

Universidad di Aruba ta desea Jeffrey Matos y su famia tur cos bon.

