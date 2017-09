Jeffrey Kelly: Turismo den man di MEP lo ta un problema hopi serio

Ora cu skucha declaracionnan di Parlamentario di MEP riba turismo, tin cu conclui cu e politico aki tin problema serio pa compronde Hulandes y Ingles.

Tur instancia local y internacional, instancianan renombra y reconoci, ta papia un otro idioma cu MEP ta papia pero aki tin cu conclui pa falta di haya argumento valido contra di Gobierno di AVP, e politiconan di partido MEP, ta insisti pa fabrica nan propio cifranan pa atende cu turismo.

Segun Kelly no ta prome biaha cu MEP kier pinta turismo di Aruba scur, nan tin cuater aña ta haciendo esaki caba, den tur forma y uzando cualkier tactica sin sentido pa trata di spanta pueblo cu turismo no ta bayendo bon.

Nan ta insisti pa bay radio, television y prensa skirbi, pa mustra cu cifranan di turismo ta negativo y cu entrada di tur turismo a cay ultimo tempo pero no ta presenta ningun cifra oficial pa mustra berdad di nan ponencia.

Sinembargo despues cu partido MEP na 2009 a laga turismo di nos pais den un situacion asina delicado, caminda companianan aereo y cruceronan reconoci mundialmente kier a stop di bin Aruba, ta gobierno di AVP a ehecuta su vision pa desaroyo di turismo cu a bolter tur cos y pone esaki den un rumbo positivo y progresivo, cu tur hende trahando hunto pa logra lo maximo cu e pilar economico mas grandi cu nos tin.

Maneho responsabel bou di Gobernacion actual

Den ultimo ocho añanan, tanto instancianan mundialmente conoci manera Fitch Rating’s, IMF y tambe Standard & Poors, a duna bon recomendacion pa e vision y maneho di turismo di Gabinete Mike Eman I y II, cu a conduci na un desaroyo economico mucho mas solido di nos pais.

Fuera di e instancianan financiero internacional aki, nos tin Banco Central cu na 2009 a publica un lista di prioridadnan cu e gobierno nobo di AVP mester a cumpli cune pa drecha e desaster financiero y economico cu gobierno di MEP a laga atras, y tur esaki a wordo cumpli.

Cifranan di e propio Banco Central ta sigui mustra desaroyonan positivo pa economia di nos pais y caminda e propio comision cu MEP a roga Hulanda pa bin Aruba y mishi cu autonomia financiero di nos pais, esta CFT, ta confirma cu e desaroyonan ta bon.

Tur pero tur e instancianan aki menciona, hunto cu Aruba Tourism Authority ta mustra riba desaroyonan positivo y tambe ta mustra cu tin perspectivanan sumamente positivo nos dilanti pero aparentemente MEP no ta compronde kico e instancianan aki ta bisa of publica oficialmente.

Conclusion

Ta di compronde cu MEP no ta na altura di e informacion cu e diferente instancianan ta publica ya cu tur e informacionnan aki ta drenta na Parlamento di Aruba y ta pa basta tempo MEP, no ta presenta na trabou ni pa cumpli cu nan obligacion como representantenan di pueblo, corda pa busca documentonan importante di instancianan reconoci cu ta duna otro informacion cu loke nan mes ta insisti pa pueblo haya sa.

Ta dificil pa imagina cu maneho di turismo un dia lo ta den man di e hendenan aki, cu no ta compronde e cifranan corespondiente di tur instancianan ariba menciona. Con nan lo por percura pa un maneho adecuado y positivo pa turismo di nos pais, Parlamentario Kelly ta conclui..