Jeffrey Kelly: Drecha e posicion huridico laboral di musiconan cu ta traha den hotel y proteha nan derecho

Pa loke ta derecho y proteccion di nos musiconan, Parlamentario Jeffrey Kelly a trece e punto aki un biaha mas pa dilanti mirando cu tin diferente puntonan cu mester haya atencion segun e parlamentario.

E derechonan laboral di musiconan, cu ta wordo emplea como entertainment na varios hotel na Aruba. Como cu nan ta opera via contract, nan no tin stabilidad financiero, cu tur e consecuencia di esaki. Si e musico kier bay un banco pa un prestamo, hopi biaha e ta wordo nenga.

Sr. Kelly a sigui bisa cu el a tuma contacto cu Minister di Labor, Sr. Paul Croes, despues cu el a combersa cu diferente musiconan. Minister di Labor lo urgi e Departamento di Labor , pa haci un estudio tocante esaki, tocante e.o. e gruponan di esunnan cu ta presenta na hotel, ta mas o menos 500 of ta mas y asina pa wak si por yega na un solucion y pa asina drecha e situacion huridico laboral pa e musiconan.

Pa e parti di banda musical internacional sigur mester duna e tema aki atencion paso esaki ta un temporada di nos bandanan local y no laga ningun banda di afo bin den e temporada di carnaval segun Sr. Jeffrey Kelly a splica.

E temporada di Carnaval ta e temporada caminda nos bandanan local ta mas activo. Por ehempel na Pais Corsou, tin un maneho caminda dne luna di December y temporada di Carnaval nan no ta duna entrada na niun banda internacional, pa asina proteha e mercado di nan hende. Pa Sr. Kelly, Aruba mester haci mescos. Actualmente, ta traha riba un “gentlemen’s agreement”, caminda cu un artista of banda di Corsou bin presenta na Aruba, un di Aruba tambe lo mester bay toca na Corsou. Pero mester corda, cu no ta tur ora un gentlemen’s agreement ta wordo cumpli.

Den un reunion cu AMA (Asociacion di Musico y Artista), nan a yega na un reunion formal cu AMAK (Asosciacion di Musiko di Korsou), caminda nan ta purbando di yega na un acuerdo, y cierto proposicionnan a wordo poni riba papel. For di AMA a compronde cu den e siguienten dianan, nan lo mester sinta cu Minister Presidente, cu actualmente tin e cartera di Cultura, caminda por regla esaki mas miho.

Na Corsou, esaki a wordo regla via un Ministeriele Beschikking, caminda cu prome e ta pasa via un departamento cu lo duna conseho na Minister y esaki tin e ultimo palabra.

Sr., Kelly ta di opinion cu nan mester regla algo asina den futuro, pa proteha e musiconan local, pa proteha e musiconan mas ainda den e temporada di December te cu final di Februari, cu ta final di e temporada di Carnaval.

E grupo di AMA ta papia den nomber di musiconan pero na final hopi hende no ta miembro di AMA y no sinti cu nan por papia den nan nomber. E meta di AMA ta, pa para pa derecho di musiconan. Pero no por forsa un musico pa bira miembro, ta keda na cada musico, pa bira miembro. Mester splica e musiconan kico ta e meta tras di e Asociacion, y ora cu sinta na mesa cu AMA, cu nan splica kico nan meta nan ta , kico nan idea, lo por haya un bista mas cla, ki beneficio e lo por tin di ta miembro di AMA.

Segun Sr. Kelly, mester por tin un maneho pa defende e derecho di musiconan, si nan ta miembro of no. Kisas AMA lo mester cana un caminda pa kisas, via Minister di CUltura y haya un sosten mas fuerte den e base. Y naturalmente, mester yega na e musiconan, splicanan kico nan ta para pe. Splica nan kico e ideanan ta.

Na Aruba, musiconan mester ta mas uni. Un union entre e musiconan, ta beneficio so e lo por trece pa e musiconan.