Na e crusada di Professor Lorentzstraat y Weststraat diamars anochi laat a sosode un accidente ora cu un toyota van a subi caminda dilanti di un jeep. E impacto tabata fuerte, e van a bay para pega cu un muraya di cura di cas. No tabata tin ningun persona herida. Patruya di Oranjestad y Roadservice a presenta na e sitio pa tuma datos, a constata cu e van tabata biniendo for di Weststraat a subi e crusada dilanti e jeep biniendo for di Prof Lorentzstraat.