Jeandry Mathilda y Chingho Chung den bataya ainda pa medaya

Aruba ta perde tur tres partido riba e prome dia di competencia di tennis di mesa na Chile. Den e prome wega nos ta enfrenta Brazil cu ta un di e faboritonan pa e medaya di oro. Aki den singles Jeandry y Chingho ta perde convincente pero den doubles nan a hunga bon y ta cay venci den tres set cu scorenan basta preta. E di dos partido tampoco Aruba por a logra sorprende un di e grandinan esta Colombia. Den un bon partido, Colombia ta vence Aruba den tres wega hunga. E atleta Jeandry Mathilda ta inicia den e singles unda e ta perde den tres set cu e score nan 5-11, 6-11, 8-11. Despues ta sigui Chingho cu tambe no ta logra gana su weganan y ta perde den tres set cu e score nan di 11-5, 11-7, 11-6. Por ultimo den Doubles, Colombia ta vence Aruba den straight set cu e scorenan 11-6, 11-5 y 11-7. Mester bisa cu nos muchanan ta duna bon bataya pero falta e experiencia di hunga den torneonan grandi y riba nivel mas halto. Asina mes nos mester keda entrena y traha mas duro pa asina den un proximo ocasion logra un resultado mas faborabel. Nos tin bon material den cas sigur cu Chingho y Jeandry. No tin duda cu esaki ta un fase di sinja pa despues bira miho di loke nan ta caba. Den e utlimo wega a hunga contra di Peru y aki Aruba ta logra gana un set den doubles di Peru, pero ta perde e dos otro weganan individual.

No obstante di esaki Aruba lo por bataya pa un medaya di brons pero lo mester gana Chile pa asina avansa den doubles