Janet Jackson ta duna luz na un yiu homber

LOS ANGELES, California – E strea di po Janet Jackson a duna luz na e baby Alissa Al Mana den un parto “sin complicacion”, segun su vocero a confirma na DPA.

“Janet Jackson y su casa, Wissam Al Mana, ta hopi contento di por duna e bon bini na mundo, na su yiu homber Elissa Al Mana,” vocero di e cantante Mericano a bisa, cu esaki a sosode den e madruga di awe, sin menciona ni unda ni ki ora precies e baby a nace.

Despues di lunanan di rumor, Jackson a confirma su embaraso avansa na October ultimo den e revista “People”, cu a publica un foto di e sonriente artista bisti di blanco y mustrando su ya contundente barica.

Na April, e ruman muhe di e fayecido rey di pop Michael Jackson a modifica parti di su gira mundial, argumentando motibonan di “Planificacion familiar.” “Mi tin cu tuma cosnan cu calma door di recomendacion di dokternan,” el a bisa e tempo ey den un videomensahe via Twitter.

Janet Jackson ta casa pa di tres biaha desde 2012 cu e empresario Wissam Al mana di 42 aña. Te awor aki e no tabata tin yiu. Na 2009, tras di a separa di e productor y rapero Jermaine Dupri, ya el a manifesta su deseo di ta mama.

“”Siguramente mi a adopta,” e autoria di hitnan manera “Rhythm Nation” of “Together Again”, a bisa den un entrevista. “Mi ta kere cu realmente si mi ta di haya yiu, si esaki ta e plan di Dios pami, e lo sosode,” el a añadi.

Na October di 2015 e cantante a lansa su ultimo album di studio te na e fecha, “Unbreakable”, e di 11 di su carera y e prome desde “Discipline” (2008”). Cun’e el a yega na e prome puestonan di e lista di exitonan norte Americano y a cuminsa cu e gira cu na 2016 e lo a caba di wordo suspendi parcialmente debi na e embaraso.

Janet Jackson no ta e prome famoso kende ta ventura pa tin yiu pasa di 40. Entre otro e actris Susan Sarandon a duna luz na Eva Amurri cu 39 aña, pero despues, tras cuminsa su relacion cu Tim Robbins, el a haya dos yiu mas: Jack Henry y Miles Robbins, na edad di 43 y 46 aña.

Tambe Halle Berry a bira mama despues di 40: su yiu muhe mayo, Nahla Ariela Aubrey, a nace tempo cu e ganado di e Oscar pa “Monster’s Ball” tabata tin 42 aña y cinco aña despues, tras inicia su relacion cu Oliver Martinez, el a duna luz na Maceo Robert Martinez.

Ademas e cantante Italiano Giana Nannini a haya titular na 2010 ora cu, na su 54 aña, el a bira mama pa prome biaha. Su yiu muhe Penelope “a bin na mundo cu e tinte di rockero, mescos cu su mama,” e ginecologo e tempo ey Enrico Semprini a bisa.

Fuente: El Universal