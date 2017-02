Jan Poets: “Miss Universe Organisation ta orkestra….puro Business”

“When the government of Aruba come across with the money, then we’ll talk”, ta loke Donald Trump a yega di expresa na e periodista Jan Poets durante un entrevista exclusivo na Hawaii. E entrevista aki a ser pasa den e programa di Ruben Garcia, kende ta testigo. For di e tempo cu Taryn Mansell a sali 1e finalista na 1996 y e certamen di Miss Universe tabata programa pa tuma luga na Aruba na 1997 y pa motibo cu e tempo ey Gobierno di Aruba no por a come across cu e suma astronomico cu Miss Universe Organisation tabata exigi, te awe nunca un Miss Aruba a logra di clasifica.

E ta sigui splica: “Mi kier pa tur hende di Aruba compronde cu Miss Universe ta un organisacion di BUSINESS y tur e huradonan ta sinta eynan pa fama y spekenboom. Na e momento nan aki mi ta hopi desepciona cu e forma cu Miss Universe Organisation ta hunga cu sentimento di Paisnan chikito manera Aruba y Corsou. Mi ta kere cu dia e biyonario di Corsou Gregory Elias pusha placa den Miss Universe Corsou, anto di mes Miss Corsou lo ta den e finalistanan of hasta bai cu e Corona. Mi a stop di cubri Miss Universe pa e motibonan aki, pasobra ora bo ta bibe como Prensa, bo ta ripara cu candidatanan di Aruba y Corsou ta ser boicotia y nos di Prensa di Aruba ta haya masha poco oportunidad pa haci nos trabao. Den un otro post mi lo bay splica detayadamente cu prueba con Miss Universe Organisation ta orkesta su tacticanan pa e Paisnan cu gana, sea den e siguiente aña of den e proximo añanan e Pais ey ta bira e anfrition di Certamen Miss Universe.

Esaki ta mi 12 biaha cu mi ta cubri Certamen di Miss Universe y mi sa bon bon kico mi ta skirbi. Pero mi por bisa di awor, cu e Pais cu sali awe, lo ta riba programa pa organisa e Certamen di Miss Universe den e proximo añanan. Anto pa ultimo, e comedia cu Steve Harvey a haci pa haci un mistake pa saca Miss Colombia y despues a pidi despensa cu ta Miss Filipina, ta algo planea pa hala atencion pasobra den e ultimo añanan Miss Universe a perde popularidad y tabata pasa masha contratiempo, cual tactica a resulta pone Miss Universe bek riba pia. Awor ta e cos loke mi kier splica mi pueblo, Miss Filipina a sali Miss Universe y ata nos aki na Filipina. Mi a kere cu awor Donald Trump no tey mas, Miss Universe Organisation lo a bira un certamen HONESTO, pero un biaha mas Miss Universe Organisation a defrauda mi. Esun cu no kier den loke mi ta skirbi, “TIME WILL TELL” di tur loke mi ta skirbi.”