Jairo Maduro (POR): “Pedofil ta un klik leu di nos yiunan”

Hopi di nos como mayor no ta realisa cu nos mundo a cambia y kico e consecuencia por ta pa nos yiunan. Abo a ripara cuanto di nos yiunan menor di edad tin acceso na un smartphone, tablet, laptop of un desktop computer?

Riba su mes e ta mustra algo inofensivo y por yuda nos yiunan cu hopi cosnan positivo manera amplia nan conocemento, entretene nan cu musica y pelicula, yudanan cu projecto di scol y ta mas interactivo cu otro persona etc.

Pregunta ta keda cuanto di nos como mayor ta conciente di e parti negativo cu e tecnologia digital aki por trece den e bida diario di nos yiunan menor di edad?

Abo como mayor, bo conocemento riba e tecnologia digital aki ta optimal? Con amplio bo conocemento ta pa proteha bo yiunan menor di edad di e parti negativo di e technologia digital?

Ora nos ta papia di un pedofil, efebofil, pedosexual y efebosexual hopi di nos no sa mes kico e diferencia ta entre e termino medico y e termino huridico (den nos siguiente articulo nos lo bai amplia mas riba e tema aki). Hopi di nos mayornan ta pensa riba un persona canando eyfo cu mal intencion riba nos yiunan menor di edad. Den mente di hopi mayornan e distancia ta pafor di nos cas of leu di nos cas pero en realidad e ta mas serca di locual nos tur ta kere.

Cu evolucion di nos technologia e la bira mucho mas facil pa un pedofil, efebofil, pedosexual y efebosexual pa ta mas serca y interactivo cu nos yiunan sin cu hopi di nos ta conciente di e peliger. Djis tene bo smartphone den bo man y realisa cu esey ta e distancia cu un predador sexual ta di nos yiunan si bo no tin e conocemento necesario pa ta alerta pa proteha bo yiu. Sea conciente cu e predador sexual por ta den camber, riba cama, den baño, cushina, sala, cura di cas, den bo auto cu bo yiunan y pio ainda, hopi biaha den bo presencia sin cu abo sa of ta conciente di dje.

Abo como mayor sa con pa dialoga of ki caminda pa cana si bo ripara p.e.

cu tin un potret sunu di bo yiu riba internet ?

Of bo yiu ta wordo menasa of chantagia cu publicacion di un potret of video sunu online di dje ?

bo yiu a mira potretnan sunu di otro menor di edad online ?

Puntra bo mes:

bo sa cu ken bo yiu menor di edad ta chat riba diferente rednan social?

Abo sa riba ki topico nan ta chat?

Abo sa ki sorto di portret of video e ta haya pa wak?

Abo ta kere cu un pedofil ta habri un combersacion riba rednan social bisando: Hallo, mi nomber ta pedofil of efebofil etc?

Abo a yega di puntra bo yiu of cualkier menor di edad si e la yega di mira un potret of video pornografico di un persona di su mes un edad riba internet? No spanta cu mayoria por bisa bo cu si y cu e ta pasa cu hopi mas frecuencia cu bo mes ta kere.

Darknet ta e sitio unda tur e material pornografico infantil ta wordo publica.

Bo a yega di tende di darknet? Na Alemania e aña aki autoridad ta ocupa cu un caso gigantesco di pornografia infantil via Darknet cu mas cu 40 mil usuario. Nos a puntra nos mes si tin un usuario Arubiano den e 40 mil usuario nan ey? Of.. si tin material pornografico infantil di un victima Arubiano?

Ami ta sigur cu nos por trece hopi mas cambio den nos sistema social / gubernamental pa frena abuso di menor na Aruba. Nos lo pone fondonan disponibel pa prevencion y tambe mas presupuesto pa personal pa asina concientisa nos pueblo riba tur e peligernan di abuso contra nos menornan. Cu bo voto valioso dia 22 di september nos por trece e cambionan necesario y duna e causa e respet y prioridad cu e merece na bienestar di nos yiunan y comunidad henter pasobra hunto nos POR !!.

#StopAbusoDiMenorAruba