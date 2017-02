Jairo Maduro: Ora ta bringa pa stop abuso di mucha a ripara cu no tur hende ta riba e mesun liña

Sr. Jairo Maduro a indica, cu, en berdad tin varios organisacion y nan mes a ripara esey ora cu a cuminsa cu accion di firma. Ora ta papia di nos, Sr. Maduro ta splica, ta paso e ta papia di e comunidad di Aruba en general.

Loke a ripara ta cu tin hopi trabaonan ta wordo haci individualmente. Uno kier controla otro, no tin union y no ta riba e mesun liña. Kisas uno kier haci’e miho cu e otro, aunke segun Sr. Maduro, esey no ta e intencion. Nos tur aki na Aruba, tin un solo meta, cu ta pa proteha e muchanan.