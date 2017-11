Jaguars lo enfrenta Tanki Leendert Girls na veldnan na Pos Chiquito

Campeonato HEINEKEN di Aruba Softball Bond dedica na dos baluarte Sra. Bertha Wolf Croes y Eugenio “Tan” Helder ta drentando su recta final den categoria Femenino. Diabierna awor 17 di november riba veldnan na Pos Chiquito cuminsando pa 715pm “sharp” Jaguars Vitamin Water lo enfrenta Tanki Leendert Girls den 2 wega interesante. E prome wega ta un wega di 2 round cual wega a keda empata 5-5 den extra inning pues den Tie Break. Lo continua cu e wega aki 5-5 den Tie Break caminda cu el a keda te ora tin un ganado. Mesora despues di e wega aki e dos ekiponan aki lo hunga un wega nobo valido pa di 3 buelta. Weganan aki ta importante pa clasificacion pa final. Tanki Leendert Girls ta bin di un derota di 6-5 siman pasa contra Aruba Bank Lady Tiger den un tremendo wega y ta en busca di 2 victoria pa purba clasifica. Jaguars sinembargo kier gana su wega pa garantisa su spot den final. Finalistanan number 1 y number 2 lo topa otro den un best out of 5 pa disputa pa campeon di Aruba. Softball femenino den ful swing drentando recta final. Fanaticada bin apoya Bo ekipo preferi.