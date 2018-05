Jacqueline van Putten (POR): Cartel di LOTTO a bira autonomo

Durante mi periodo cu mi tabata campaña cu e partido POR mi a trece den diferente articulonan cu mi a skirbi mi preocupacion pa cu nos deporte , specificamente e financiamento di nos deporte. Mi a señala cu e placa no ta yegando na nos deportistanan y ta wordo destina pa otro cosnan. Mi tabata y ta masha preocupa cu e manera deporte tabata wordo maneha y con LOTTO pa deporte a bandona su meta principal , esta provee pa cu nos deporte. Mi ta kere cu mi tin bastante conocemento mirando cu mi tabata t’ey desde inicio di LOTTO y a traha cu deporte pa ultimo 35 aña como dirigente y organisado di diferente proyectonan, actividadnan deportivo y movecion na IDEFRE y despues IBISA. Mi a mira con sistematicamente e placa cu mester bin di LOTTO a bira menos y a wordo maneha door di un cartel cu tabata percura solamente pa nan mesun interes. Awe mi ta haya rason y pruebanan ta bin dilanti, presenta pa nos Minister di Deporte, Sr. Dangui Oduber, na unda e bestuur actual di LOTTO a haci nan mes autonomo y no mester duna cuenta na niun hende. Esaki ta peligroso y no lo yuda nos deporte. Maneho di deporte na Aruba no ta den man di LOTTO. Nan no tin programa y ainda mas nan no ta maneha e deporte. Pero SI nan tin e fondonan mara y ta nan ta dicidi. E forma aki di procede ya nos a mira e resultado ultimo añanan. facilidadnan bandona, no tin material, no tin adelanto den nos programanan di deporte y tampoco den barionan. Mester bin un cambio den e situacion cu LOTTO . Mester habri bukinan y responsabilisa e miembronan pa e gastonan cu nan ta permiti na nan mes mientras deporte ta muriendo. Mi ta apoya Minister di Deporte pa e haci todo na su alcance pa cambia e situacion actual y pone e placa cu LOTTO ta genera bek den deporte na unda e mester ta.

