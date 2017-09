Jacky van Putten (POR): Last Lap pa San Nicolas

San Nicolaas esaki ta e last lap pa e indiferencia di politiconan di pariba di brug cu pa añanan a lubida y bandona e pueblo deportivo di San Nicolas. Un parti di Aruba cu ta conoci pa produci atletanan di taya internacional cu a sa di hiba Aruba su nomber tur rond di mundo. Atletanan den San Nicolas semper a resalta den deportenan manera baseball, atletiek y basketball y no lubida tennis di mesa (ping-pong). Diferente gobierno di tur signatura politico a lubida nos atletanan di pariba. Nunca nan a pone e atencion debido y esaki ta keda refleha den nan maneho di deporte na unda nada a wordo haci pa nos atletanan di pariba. Un pool recreativo a wordo traha cu awor ta mucho caro pa uza y e mantencion ta deplorabel. Un baseball stadium na unda a elimina atletiek por completo y a traha un overdek zaal cu no por wordo uza, mucho paloma. Un cancha di baseball cu ABBA no por uza, mucho caro (danki na renobacion di esun na Santa Cruz , competencia ta cuminsa riba esaki) y ni pensa cu e bario of scolnan por subi e veld. Un baseball veld na Lago Heights cu a keda cu nomber so. Basketball, ningun luga adecua pa practica e deporte aki, danki na YMCA cu ta brinda su veld ainda. Lastima mirando cu San Nicolaas tin tanto parlamentario y te hasta minister y no a percura pa un simpel infrastructura deportivo adecua pa nos atletanan di pariba. Loke ta mas insultante pa e deportistanan di pariba ta cu cada 4 aña ta core drecha e canchanan di FCCA pa pone reunion di bario pero ta lubida cu despues di e reunion e bida normal ta sigui y no tin nada pa nan. A bira tempo pa tuma e toro na su cacho y inverti den deporte di San Nicolas, inverti den atletanan y facilidadnan pa asina nos hobennan tambe por tin e mesun oportunidad di practica deporte manera tur otro districto aki na Aruba. Ami a crece pariba, ami a haci deporte na San Nicolas, mi tata a desaroya deporte na San Nicolas pa awe mira cu loke a keda ta negligencia total di parti di gobierno pa e atletanan di pariba. Esaki ta un maneho cu deportista di San Nicolas merece? Esaki nan tin cu vota pe, pa esaki nan mester lanta nan bandera? Como candidato politico bo no por duna promesa bashi, pesey mi ta bisa cu ta bo voto por trece deporte bek na San Nicolas pa logra un biaha mas, manera a tuma lugar anteriormente, cu mayoria di atletanan destaca ta bin di pariba di brug.