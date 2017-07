Jacky van Putten: “Bo Bario ta un proyecto cu no a resulta”

Mi por a tuma nota cu Minister President ta menciona su proyecto di Bo Bario, na unda barionan a haya atencion cu canchanan deportivo y cu e barionan ta super contento cu e proyecto aki. Mi kier a invita Minister President pa ora e bishita e barionan tur diahuebs e tambe presenta na e canchanan pa wak den ki estado nan ta. Mi intencion no ta pa critica asina no mas pero ta importante pa ora bo desaroya un plan di maneho cu en realidad esaki tambe wordo cumpli. Bo Bario, un proyecto di MP na unda a forma un grupo di personan, coordinadonan cu por a haci deporte pero no sa nada di desaroyo di deporte. Bo Bario no a tene cuenta cu e departamento di deporte ni cu minister di Deporte pero ta funciona separa. E resultado ta cu Bo Bario a bira un fracaso. No tuma mi palabra subi auto y wak pa bo mes. Para puntra e bario kico Bo Bario a significa pa nan??? Bo lo tende mescos cu mi!!!

Mi ta trahando mas cu 34 aña den deporte organisa y a tuma hopi aña cu esfuerzo di hopi otro colega pa desaroya e nivel di deporte na scol, bario y comunidad en general . Manehonan ad hok sin planea debidamente cu bo departamento encarga cu deporte y federacionnan solamente lo resulta den un fracaso. Pesey mi desicion pa drenta arena politico pa asina nos un bes mas uza nos recurso humano y financiero pa promove deporte y movecion den tur bario y mas cu tur percura pa e facilidadnan ta optimal. Ta bunita pa nos tin atletanan cu ta representa Aruba riba un nivel internacional pero ta hopi importante pa concentra riba nos hubentud cu ta bay perdi pa falta di vision y capacidad pasobra politica ta mas importante cu maneho integro y efectivo. Mester centralisa deporte y concentra tur nos esfuerso den bienestar di nos hobennan.