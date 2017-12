Jackpot di Mini Mega ta 850 florin, percura pa bo liña ta na awa!

E “jackpot” di Mini Mega a keda aden un biaha mas riba diabierna y Lotto, E loteria di Aruba ta cla pa haci un hungado hopi feliz cu 850 mil florin awe 12 di December, net prome cu dianan di fiesta! Cu un jackpot cu a acumula te na e bunita suma di 600 mil florin, Lotto a aumenta e Mega Plus cu 250 mil florin extra y pa solamente 2 florin mas.

Hunga Mini Mega cu Mega Plus ta facil: bo ta kies cuater number entre 01 y 30 y un number entre 01 y 15 (Mega Ball) of pidi bo rebendedo di Lotto pa tickets “Loco”. Si bo tin tur number corecto bo ta gana e jackpot di Mini Mega, cu awe ta na 600 mil florin y jackpot di Mega Plus ta 250 mil extra pa dos florin so mas. Pasa trempan y buska bo ticketnan pa ta den sorteo di awe nochi. Oficina di Lotto na Oranjestad y San Nicolas ta habri desde 8AM. Pasa libremente y tira bo linja na awa.

Corda cu bo por participa den e campaña di fin di aña cu Mini Mega y Mega Plus tambe. Unda cu bo por participa pa gana “Bashi Bonus” di 10 mil florin na comienso di aña 2018. Con pa participa ta masha facil, cu cada cumpra di dos (2) combinacion di number riba mesun ticket, sea di e wega Mini Mega, Mega Plus of Lotto 5 bo por ta den wega. E ticketnan no-ganado ta participa pa gana e “Bashi Bonus” di Afl. 10.000,-florin. Mester scirbi bo nomber, fam, adres y number di telefon patras di cada ticket no-ganado y deposita esaki den e box obtenibel na tur punto di benta di Lotto. Campaña ta start awe, 1 di december y ta termina 31 di december, 2017. Lo saca e ganado(ra) absoluto durante sorteo di merdia pa 2:30PM, riba 8 di Januari, 2018.

Lotto, e loteria di Aruba tin 8 diferente wega; Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number Korsou di Lotto, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega cu su Mega Plus y e weganan di Raspa y Gana. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.