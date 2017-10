Jackie Chan lo stop di graba peliculanan di accion

CALIFRONIA, Merca- Cu su 63 aƱanan recien cumpli, Jackie Chan ta sinti cu a yega e momento di recicla su mes na nivel profesional. Asina tambe e ta laga un banda peliculanan carga di escenanan di pelea pa mustra e publico un faceta nobo interprativo den proyectonan manera “The Foreigner”, unda e ta colabora cu Pierce Brosnan, hungando e papel di tata en busca di vengansa despues di e morto di su yiu muhe.

“Mi ta consciente di cu ya mi no ta mucha jong mas. Mi no por sigui graba peliculanan di accion. Si mi kier sigui den e industria, mi mester renoba mi mes. Di otro manera, bo ta simplemente disparce. Esey ta algo cu ta sosode hopi biaha na Japon, Corea, China y hasta na Merca. Cuanto ta e artistanan di accion cu a perde di bista? Ta solamente un grupo chikito ta logra crea un nomber pa nan mes y sigui traha”, Chan a splica, un poco tristo.

Un di e motibonan pa cual e mitico actor a dicidi di trece un cambio, prome cu’n hubilacion anticipa ta e imposibilidad di sigui cumpli cu e training riguroso na cual e ta mantene su fiel desde su hubentud den e Chinese School for Arts.

