J. Balvin ta defende su genero musical di criticonan di su musica

E exitoso cantante y compositor Colombiano J. Balvin diasabra a defende su genero musical di e criticonan di su genero musical. Su criticonan ta critica Balvin di machista, pero esaki a sigura cu personanan cu no ta gusta reaggueton lo “sali for di closet tardi of trempan”.

E cantante tabata na e capital Mexicano caminda el a ofrece un concierto dia 26 Mey proximo unda cu e lo interpreta su cancionnan mas emblematico manera “Mi gente”, como tambe su trabaonan mas reciente manera “Machika” y “Ahora”.

Segun J. Balvin, reaggueton a nace den e barionan pober di Puerto Rico y Panama, unda cu e hendenan no tabata tin otro opcion cu violencia, pero cu a wordo “salba” door di musica y duna nan e opcion di reindivica nan mes den sociedad.

