IVA a atende presentacion di Officier van Justitie

Diahuebs 13 di Juli 2017 tur empleado di Inspectie Volksgezondheid Aruba (IVA) a atende un presentacion duna pa e Officier van Justitie di Aruba, Dorien Kardol, tocante e trabou y derechonan di ‘bijzondere opsporingsambtenaren’, pues ambtenaar cu a huramenta y tin e tarea pa localisa echonan castigabel riba un tereno specifico. Den e caso di IVA, riba e tereno medico.

IVA ta consisti di entre otro e seccion di Cure and Care cu ta encarga cu siguridad di cuido medico y e seccion di Geneesmiddelen cu ta encarga cu e parti di siguridad di remedi.

E tarea di IVA ta pa percura pa tur dunadonan di cuido mantene e nivel di cuido medico cu tin hancra den ley y pa es motibo e parti di ‘opsporing’ tambe ta di importancia den e caso cu descubri un caso cu ta contra ley. Ademas, IVA su seccion di Geneesmiddelen ta controla e siguridad di remedi. Esaki ta nifica cu tur remedi na Aruba mester pasa un proceso di control y wordo registra pa e comision di registracion di Geneesmiddelen. Den nan tarea di control, IVA tin e derecho pa controla na momento cu remedinan importa drenta Aruba of pa controla na diferente luga cu ta bende remedi. Pues, e parti di investigacion tambe ta di importancia pa ora, por ehempel, descubri casonan di bendemento di remedi cu no ta permiti.

Durante e presentacion tambe a toca e tema di derechonan di empleadonan cu no ta un ‘bijzondere opsporingsambtenaar’, pero si tin e funcion di ‘toezichthouder’. Esaki ta importante pa motibo cu e derechonan como ‘opsporingsambtenaar’ y ‘toezichthouder’ ta diferente ora di haya un echo castigabel. A pone atencion riba entre otro e importancia di un proces-verbaal. Tambe a splica e diferencia entre un proces-verbaal cu por wordo traha door di un ‘opsporingsambtenaar’ y un rapport traha door di un ‘toezichthouder’, pues cu un proces-verbaal ta wordo considera como un echo mientras mester dos rapport di un ‘toezichthouder’ pa e conta como un echo. Ademas a enfoca riba e medidanan cu por wordo tuma pa un ‘opsporingsambtenaar’ ora di persigui un echo castigabel (p.e. duna multa) y kico e derechonan ta di e acusado.

E presentacion aki di e Officier van Justitie tabata importante pa IVA pa asina tur empleado ta na altura di nan derecho y tareanan pa asina nan por eherce nan trabou mas eficiente y mas miho cu ta posibel.