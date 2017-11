Italia ta keda afo di Mundial Rusia 2018

ROMA, Italia- E keeper legendario, Gianluigi Buffon, capitan di e selección di futbol di Italia no por a wanta su lagrimanan despeus cu su selección a wordo elimina door di Suecia den e eliminatorionan Europeo pa Mundial Rusia 2018.

“E lagrimanan cu mi no tabata kier a wak nunca. E tristesa inconsolabel di un di e miho keepernan di historia di futbol. Gianluigi Buffon. E no tabata merece e disgusto aki”, e periodista Alex Rozada a scirbi ariba su cuenta di Twitter.

Buffon, di 39 aña, a anuncia cu e ta bandona e seleccion Italiano despues di e hunga 175 partido.

Fuente: https://actualidad.rt.com