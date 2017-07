“It takes a village to raise a child!”

Den un articulo anterior candidato riba lista di POR Eromil Bakmeyer, a pidi e pueblo di Aruba pa na September venidero vota pa e derechonan di muchanan na Aruba, pa asina nos por crea un miho futuro pa cada un di nos.

“Den e articulo aki mi kier elabora riba con ta para cu e derechonan di mucha na Aruba? Nan ta wordo implementa?

Recientemente a wordo publica riba Caribisch Netwerk un articulo y entrevista cu Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer tocante un estudio cu el a haci na Boneiro, St.

Eustatius y Saba, caminda 450 mucha a duna nan opinon tocante nan calidad di bida y nan

felicidad. For di e estudio aki a sali cu e derechonan di mucha no ta wordo implementa manera debe ser riba e islanan aki (“slecht aan toe”). Un paar di observacion di e muchanan mes over di nan bida: Calidad di enseñansa ta muchu abau, pobresa ta un problema grandi, nan no ta haya atencion na cas, nan ta victima di maltrato verbal, fisico y sexual, nan no ta bay school tin biaha pa motibo di falta di transporte, nan tin tiki opcion pa sigui studia, no tin nada di haci pa muchanan riba e islanan, nan no ta haya respet di mayornan of educadornan, nan ta siti cu nan no ta wordo scucha door di mayor of educadornan, nan mayornan ta traha mucho y no tin tempo pa nan, nada no ta wordo haci contra ‘bullying’, mal transporte publico ta un problema.

Asina mes e muchanan ta bisa cu nan ta feliz: na Boneiro nan ta duna nan bida un cijfer di 8,4, na Saba un 7,9 y na Sint Eustatius un 7,6. Esaki mi ta kere ta mas bien un refleho di e elasticidad di muchanan cu tin un capacidad grandi pa asimila y wak e bandanan positivo di tur cos, pero sigur esaki no ta un excusa pa no purba na mehora e calidad di bida di e muchanan.

Ami ta kere cu ta hopi importante pa haci un estudio asina aki na Aruba tambe, pa duna cifranan concreto y informacion importante tocante e calidad di bida di muchanan aki na Aruba.

Mi ta sigur cu esaki tambe lo trece hopi punto alarmante dilanti di nos muchanan. Puntonan cu mester wordo atendi cu urgencia pa tanto gobierno, como cada un di nos na Aruba. Pasobra manera nan ta bisa: “It takes a village to raise a child!” Y si nos tur conhuntamente zorg pa e derechonan di nos muchanan wordo implementa debidamente, nos tur lo wak e beneficionnan den futuro.