Israel ta ataca un base Irani cerca di Damasco

TEL AVIV, Israel- Israel a ataca un base Irani den construccion no mucho leu for di e capital Sirio, Damasco. E atake tabata ariba e base cerca di al-Kiswah, 15 km zuid di Damasco.

Esaki segun e corant Israeli Haaretz basa riba e media estatal na Siria. Oficialmente ni Jeruzalem ni Damasco a informa di e atake aki. Explosionnan pisa por a wordo scucha te den e capital Sirio y electricidad a cay afo den diferente parti di e ciudad.

E shiitanan Irani ta apoya e gobierno di e presidente Sirio, Bashar al- Assad den e guera civil cu a cuminsa na 2011. Assad ta pertenece na e minoria religioso, e Alawitanan. Su ehercito ta lucha vooral contra di e yihadistanan of otro Sunitanan radical cu, a pesar di e apoyo di e paisnan den Golfo, su forsanan militar ta cabando.

Fuente: https://www.msn.com/